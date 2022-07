Ce condiție a pus Michael Jackson ca să apară în filmul "Men in Black 2"

Regele Pop era de neoprit în showbiz. „Thriller” este și-n ziua de azi „Cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor”, cu 50-70 de milioane de copii vândute la nivel global. Și vorbim despre un singur album! Întreaga lume a regretat dispariția prematură a lui Michael în 2009, însă ceea ce ne-a lăsat moștenire, realizările lui fantastice, nu pier niciodată. Surprinzător... nu doar pe parte muzicală dar şi cinematografică. A apărut secvenţial în Men in Black II.

Cariera actoricească

În 1978, Jackson și-a făcut debutul actoricesc în „The Wiz”, în care a jucat rolul Sperietoarei, după care a făcut parte din distribiția filmului de scurt metraj, „Captain EO”, de la Disney. În CV-ul său mai apar „Moonwalker” și „Michael Jackson's Ghosts”. Și-a dorit mult să apară în „Star Wars: The Phantom Menace” și într-unul din filmele cu Spider-Man, însă n-a reușit să obțină acele roluri. La un moment dat, și-a propus să joace și în „Men in Black II”, dar a avut o condiție la care n-a renunțat. Se pare că doleanța lui avea de-a face cu ținuta în care apărea în film.

Fără extratereştri

Michael Jackson a revoluționat dansul și muzica, însă nu s-a limitat doar la atât. A cochetat și cu actoria. A apărut în „Men in Black II”, dar doar după ce i s-a îndeplinit condiția pe care a pus-o, scrie indy100.com „El ne-a abodat pe noi”, susține regizorul Barry Sonnenfield. „Eu voiam să-l transform într-un extraterestru, dar el s-a opus. Mi-a zis că voia să poarte un costum «Men in Black», așa că m-am gândit cum ar fi posibil acest lucru și am găsit soluția. Iar el a făcut o figură minunată în film!”, a conchis regizorul. Sonnenfield și-a dat seama cât de mult conta ca Michael Jackson să apară în filmul lui, așa că a reușit să-l strecoare în peliculă într-un rol mic, dar interesant. „Men in Black II” a fost una dintre ultimele apariții în viață ale lui Michael. De-a lungul vieții sale, acesta a apărut în mai multe documentare despre viața și cariera lui.

Men in Black International a continuat seria MIB şi a fost lansat in 2019, fără Will Smith în distribuţie, la 20 de ani distanţă de primul film. Acţiunea a cucerit publicul din nou: bărbaţii în negru s-au extins pe tot globul, dar la fel s-au răspândit şi "răii" din univers. Iar pentru a ne proteja, apreciatul Agent H (Chris Hemsworth) şi începătoarea ambiţioasă M (Tessa Thompson) fac o echipă ce e drept cam ciudată, dar care până la urmă, ar putea să funcţioneze. Pentru a face faţă unei noi ameninţări extraterestre, care poate lua orice formă, inclusiv a unui agent al MIB, ei îşi vor uni forţele de-a lungul unei aventuri ce se petrece pe tot globul pentru a salva agenţia şi în final, omenirea. Nu se ştie, însă, dacă seria MIB va continua cu o nouă producţie. Deocamdată nu s-a anunţat nimic oficial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News