Ce au transmis publicului William şi Kate după ce au postat o fotografie mult așteptată - Foto în articol

De asemenea, Wiliam și Kate au publicat o poză cu Louis pe reţelele de socializare cu scopul de a marca ocazia, un close-up al tânărului prinţ care zâmbește.

'La mulţi ani cu ocazia împlinirii a 6 ani, prinţ Louis! Vă mulţumim pentru toate urările frumoase de astăzi', a transmis Palatul Kensington pe X.

Happy 6th birthday Prince Louis! Prince William and Kate Middleton share an adorable snap of their youngest son taken by the Princess of Wales as they celebrate https://t.co/boFQIC6fjm pic.twitter.com/knaWh5YklQ