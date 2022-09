Cazul Visarion Alexa. Preotul Croitoru crede că totul face parte dintr-un plan: Nu vi se pare că cineva, ascuns în umbră, stă și urzește aceste intrigi?

„Am luat cunoștință cu tristețe despre noul scandal abătut prin râvna mass-mediei românești asupra Bisericii Ortodoxe. Un preot cunoscut, bun teolog și adevărat artist al cuvântului, acuzat de gesturi obscene și de propuneri indecente la adresa unei enoriașe. Faptele vă sunt cunoscute, nu fac darea de seamă. Nu am dreptul să o fac nici pe avocatul acuzării, nici pe cel al apărării pentru simplul fapt că Domnul Hristos ne interzice să judecăm faptele altora. "Tatăl nu judecă PE NIMENI, ci toată judecata A DAT-O FIULUI. (..) Nu judecați, ca să nu fiți judecați". Așadar rândurile mele nu se referă la stabilirea vinovăției sau a nevinovăției colegului meu de vocație preoțească. Altceva am de spus.

Am pus cap la cap cele trei mari "scandaluri" care s-au abătut asupra Bisericii în ultimul timp:

1. Scandalul împărtășirii euharistice cu lingurița comună.

2. Scandalul nou-născutului mort la botez la Suceava

3. Scandalul femeii bâjbâite la spovedanie. Cred că deja v-ați dat seama ce idee am în minte.

Din primul scandal care a avut loc în plină pandemie rezulta că împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine este PERICULOASĂ, periclitând grav sănătatea noastră trupească, fiind un focar de infecție. Din al doilea scandal a reieșit faptul că Sfântul Botez administrat în mod canonic ortodox este un act deosebit de periculos pentru viața pruncilor noștri. Rămăsese o sferă foarte importantă a vieții creștine încă neluată în colimator de către dușmanii Bisericii, anume sfera împăcării cu Dumnezeu prin Taina Spovedaniei. Motivul de scandal a apărut, iată că spovedania ortodoxă, care comportă un contact direct între preot și penitent, spre deosebire de aceea din Biserica Catolică, spovedania ortodoxă a devenit periculoasă pentru virtutea și integritatea femeilor noastre! Nu vi se par cele trei scandaluri cusute cu ață albă?

Nu vi se pare că cineva ascuns în umbră stă și urzește aceste intrigi pentru a îndepărta poporul ortodox tocmai de armele sale mântuitoare, Botezul, Mărturisirea și Euharistia? Mie așa mi se pare. Tot ceea ce este ortodox în viața noastră, tot ceea ce a fost fundamental pentru viețile strămoșilor noștri trebuie să fie catalogat și clasificat ca fiind PERICULOS! Mâine poimâine va deveni periculos orice preot, ba chiar orice purtător de haină neagră, preot sau monah. Mâine poimâine va deveni periculos să intri într-o biserică ortodoxă... Mâine poimâine se va ajunge la concluzia că Biserica Ortodoxă este periculoasă. Da.. Se pregătește Noua Eră cumva?..

Era fără ortodoxie, era fără creștinism tradițional autentic?.. Dumnezeu să-l apere pe Părintele Visarion Alexa. Doamne miluiește-l pe colegul meu. Azi este el, mâine aș putea fi eu în locul lui. Cine știe ce "credincioasă" își va aminti că în urmă cu câteva luni am violat-o sau am bâjbâit-o... O zic cu ironie, fraților, n-o luați în serios! Domnul să păzească Biserica Sa de toți vrăjmașii ei, amin”, a fost mesajul părintelui Sorin Croitoru.

Preotul Visarion Alexa, parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Arhiepiscopia Bucureştilor a anunțat ca luni va începe ancheta în acest caz, anunţând totodată că preotul a fost suspendat „de la slujirea preoţească”. Avocata lui Alexa Visarion, Mariana Mihai, a afirmat că a existat o relaţie de prietenie între preot şi femeia respectivă. Potrivit unor stenograme publicate de România TV, victima îl acuză pe preot că a atins-o în zona intimă, iar preotul îi răspunde că a făcut-o ca prieten, într-un gest de afecțiune.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.