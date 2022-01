Cazul Novak Djokovic. Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep: Vaccinați-vă și veniți să jucați!

Andy Murray, triplu campion de Grand Slam, a declarat, după calificarea sa în finala turneului de tenis de la Sydney: „Este nefericit că s-a ajuns în această situație și cine știe? Nu știu ce cale va urma, dacă poate face apel și, știți, cât timp va dura, și dacă mai poate să se antreneze în timp ce se desfășoară acest proces sau să concureze în continuare în turneu? Vreau doar să se rezolve. Cred că ar fi bine pentru toată lumea dacă ar fi așa. Doar că se pare că se prelungește de destul de mult timp și, da, nu este grozav pentru tenis, nu este grozav pentru Australian Open, nu este grozav pentru Novak!”

Darren Cahill: Vina este a tuturor aici. A fost un dezastru!

Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, și-a exprimat și el opinia în legătură cu cele întâmplate.

„Vina este a tuturor aici. A fost un dezastru. Novak, Tennis Australia, guvernul din Victoria, guvernul federal. Ar fi trebuit să fie o regulă dură intrarea în această țară, având în vedere prin ce au trecut oamenii. Vaccinați-vă și veniți să jucați la Australian Open, sau dacă nu, poate ne vedem în 23'. Nu există spațiu de manevră”, a spus antrenorul australian, citat de Reuters, notează Mediafax.

Amintim că premierul Australiei, Scott Morrison, s-a pronunțat cu privire la decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic, susținându-l pe ministrul Imigrației.

„Am luat notă de decizia ministrului în legătură cu viza domnului Novak Djokovic”, a spus Scott Morrison, citat de The Guardian.

„Înțeleg că, în urma unei analize atente, ministrul a luat măsura de a anula viza deținută de domnul Djokovic din motive de sănătate și de ordine publică, pe baza faptului că a fost în interesul public să facă acest lucru. Această pandemie a fost incredibil de dificilă pentru fiecare australian, dar am rămas uniți și am salvat vieți. Împreună, am obținut una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate, cele mai puternice economii și cele mai ridicate rate de vaccinare din lume.

Australienii au făcut multe sacrificii în timpul acestei pandemii și se așteaptă, pe bună dreptate, ca rezultatul acestor sacrificii să fie protejat. Aceasta este ceea ce face ministrul prin această acțiune de astăzi. Politicile noastre puternice de protecție a frontierelor au menținut australienii în siguranță, atât înainte de COVID, cât și acum, în timpul pandemiei”, a spus acesta, adăugând ulterior: „Din cauza procedurilor legale în curs de desfășurare, nu voi face niciun alt comentariu!”

