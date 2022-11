Câți bani pot primi tinerii din România, la 18 ani, prin Programul Junior Centenar. Părinţii trebuie să facă asta în fiecare lună

Prin programul Junior Centenar, dacă părinții depun anual suma de 1.200 de lei, copiii vor primi, la vârsta majoratului, o sum de bani deloc de neglijat. Programul Junior Centenar. Guvernul a lansat un program în 2019 pentru a sprijini, astfel, familiile cu copii. Astfel, fiecare copil român are un cont individual de economii ”Junior Centenar” deschis la Trezorerie. Până în prezent, doar 2% din ele sunt utilizate.

Părinții pot depune an de an 1.200 de lei în conturile copiilor (100 de lei pe lună), iar statul dă 600 de lei în plus. Mai mult, la sold (exceptând prima) statul mai oferă o dobândă de 3%. Suma totală poate fi retrasă din cont atunci când copilul ajunge la 18 ani, de către titularul contului, reprezentantul legal sau succesorul legal al minorului. Cei mici vor beneficia la vârsta majoratului de suma de 32,448 de lei, cu peste 10.000 de lei peste suma depusă.

Suma poate fi crescută în cazul în care părinții depun 150 de lei pe lună sau 1.800 de lei pe an. În acest caz copilul va avea peste 65.000 de lei, adică cu 28.000 de lei mai mulți bani.

Când poate titularul contului să retragă suma totală

În cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului, în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;

În cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;

În cazul decesului titularului contului.

Vouchere pentru rechizite și îmbrăcăminte pentru 405.000 de copii din medii defavorizate

O parte din preșcolarii și elevii din medii defavorizate au primit ajutorul pentru îmbrăcăminte și rechizite în luna septembrie. Cei care nu au beneficiat de prima tranșă de vouchere au început deja să primească banii pe carduri încă de săptămâna trecută.

Preșcolarii înscriși în învățământul de stat beneficiază de sprijinul în valoare de 500 de lei, în condițiile în care venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei). Elevii din ciclul primar sau gimnazial de la stat, vor primi ajutorul dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.275 lei).

Anul trecut, numai 245.000 de elevi și preșcolari au primit acest ajutor, iar în 2022 numărul acesta a crescut la 405.000 de beneficiari, prin Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prevăzută de OUG nr. 133/2020.

Peste 200.000 de carduri au fost emise pentru elevii deveniți eligibili anul acesta, urmând să fie livrate către inspectoratele școlare județene în perioada ce urmează. Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi folosite numai la unitățile cu care emitenții cardurilor au contract de afiliere.

