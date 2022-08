Cât costă pizza cu foiță de aur, inventată de un român: ”O dată în viață poți să faci o nebunie”

Robert Nedea este din București, iar în urmă cu 30 de ani a plecat în Italia. El deține un restaurant-pizzerie la Jesolo, în provincia Veneția, acolo unde a reușit să transforme rețeta clasică de pizza, adăugând aur comestibil. Potrivit românului pizza cu aur se vinde foarte bine și este comandată de cei care vor să impresioneze.

Pizza conține mozzarella, sos de roșii, 200 de grame de burrata de bivoliță, busuioc și fâșii de aur, 100% comestibile.

Cât costă o pizza cu topping de aur

Românul a inventat ”Pizza Mimi Regina d’Oro 24 Kt”, o pizza de lux. Cei care se arată interesați trebuie să scoată din buzunar 99 de euro, scrie Corriere del Veneto, citat de Gazeta Românească.

”În restaurantele din Dubai se stropesc cu aur fripturile și se vând cu o mie de dolari. Ar trebui să facem și noi cu pizza același lucru. Ne-am gândit să le oferim clienților posibilitatea de a trăi aceleași emoții, dar mâncând o pizza.Una este să plătești 1.500 de euro pentru o bucată de carne și alta e să plătești 99 de euro pentru o pizza, chiar dacă e și acesta un preț ridicat. O dată în viață poți să faci o nebunie. Noi nu băgăm mâinile în portofelul nimănui”, a spus Robert Nedea, patronul restaurantului.

”Săptămâna trecută am vândut cinci într-o seară! De obicei sunt turiști străini, dar și hotelieri locali și tineri care vor să exagereze”, a declarat Robert Nedea.

Cei care cumpără o pizza cu aur o fac pentru a-i impresiona oamenii de la masă sau de ospătărițe, lăsând minim 25 de euro drept bacșiș. Pe lângă pizza cu aur, clienții comandă de obicei și o sticlă de șampanie.

„Noi servim pizza Mimi Regina d’Oro pe notele melodiei We Are the Champions. Dacă și clienții acceptă, anunțăm întregul local că au făcut comanda respectivă”, a mai spus Robert Nedea.

Aurul comestibil este un anumit tip de aur autorizat de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii ca aditiv alimentar, sub denumirea E-175.

