Creșterea prețurilor din ultima perioadă se reflectă și în produsele de îngrijire și igienă. Un cititor DC News ne-a transmis mai multe fotografii cu șampoane dintr-un supermarket Kaufland din București.

După cum se poate observa în imaginea atașată, prețul unui șampon Head & Shoulders de 675 de ml este de 52,49 lei.

După ce am văzut imaginile, am căutat produsul și în alte supermarketuri și am găsit următoarele prețuri:

- La Carrefour, șamponul costa 45,50 lei.

- La Auchan, un produs similar costă 52,40 lei.

- La Mega Image, un șampon similar din gama Menthol costă 56,45 lei.

- La Altex, produsul costă 40,72 de lei lei.

- La eMag, un produs similar costă 35,97 lei.

Având în vedere prețul de 52,49 lei de la magazinul Kaufland, un litru de șampon Head & Shoulders costă 77,77 lei.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: Mediul de afaceri se pregătește de impact. Elena Cristian (DCBusiness): România nu are o strategie de criză pe termen lung

Elena Cristian, expert și analist DC Business, a criticat lipsa unei strategii la nivelul guvernului în contextul în care se apropie iarna.

Vorbind inclusiv de pregătirile pentru o eventuală, dar puțin probabilă pană energetică, Elena Cristian admite că trebuie să fie informații pe care Guvernul să le țină la secret, lucru normal de altfel, dar problema e că la noi nu există o strategie pe termen lung și ne lăsăm la mâna divinității sau hazardului.

„Cu siguranță sunt anumite informații care sunt ținute cumva secrete și e normal să se întâmple așa, în cazul în care ele țin de siguranța națională”, e de părere Elena Cristian, care a criticat însă strategia decidenților. Ea atrage atenția că „nervii oamenilor sunt întinși la maximum” și se declară șocată de știrea în care se anunța că la un loc de joacă pentru copii mai mulți adulți s-au luat la bătaie.

„E clar că totul vine pe fondul problemelor, a tot ceea ce se întâmplă, pe fondul facturilor, scumpirilor, pe fondul nenorocirilor în lanț, crizei care nu se mai termină”, a adăugat Elena Cristian.

„Unele informații trebuie ținute cumva la secret, dar ceea ce nu trebuie ținut la secret și nu sunt de acord cu așa ceva, e strategia. Mie mi se pare că cei care ne conduc habar nu au ce se va întâmpla peste o lună, peste două, trei (...).”, a arătat Elena Cristian, într-o intervenție la România TV (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News