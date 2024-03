Cartofi înăbușiți cu usturoi. Rețeta de post care nu-ți golește buzunarul

Ingrediente:

800 g cartofi

100 ml ulei

200 ml apă

1/2 linguriţă sare

1 ceapă medie tocată

3 căţei mari de usturoi pisaţi

opţional: 1/4 legătura mărar

Cum se prepară

"Am curăţat cartofii de coajă, i-am spălat bine şi i-am tăiat în jumătate, apoi fiecare jumătate în 2 sau 3 felii groase (depinde de mărimea cartofilor). Cu cât sunt mai groase feliile, cu atât există certitudinea că vor rămâne întregi. I-am uscat cu un prosop înainte de a-i pune în tigaie.

Într-o tigaie foarte mare (diametrul de 24-26 cm) încingem uleiul. Trebuie să fie ulei doar pe fundul acesteia, în strat de 1 mm, nu mai mult. În tigaia mea am turnat 100 ml ulei. Când s-a încins uleiul am pus cartofii şi i-am călit la foc mediu în jur de 2 minute, amestecând continuu în tigaie. Am turnat apă peste cartofi şi am presărat puţină sare.

Am pus capacul şi i-am lăsat la foc mediu, amestecând uşor, din când în când, în jur de 15 minute sau până este absorbită apă. În acest timp am tocat ceapă şi am dat usturoiul prin presa. Am pus ceapă peste cartofi, apoi am lăsat să gătească ceapă fără capac.

În acest moment cartofii se pot rupe, aşa că i-am rotit cu grijă până s-au rumenit. Este indicat să se adauge sare, după gust.

Am amestecat foarte uşor pentru ca ceapa călită să ajungă pe toţi cartofii. Cu un minut înainte să opresc focul am pus usturoiul dat prin presa şi am amestecat pentru ultima oară în tigaie. Am luat de pe foc şi am presărat puţin mărar tocat. Se poate pune pătrunjel în locul mărarului", explică Diva în Bucătărie.

