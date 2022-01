Carmen Tănase vorbește despre moartea soțului său: I-am dat lui Țucu tot timpul speranțe. M-a învins

Întrebată dacă cel mai greu moment din viața sa a fost când a rămas „singură cu Tudor”, fiul ei, Carmen Tănase a oferit următorul răspuns: „A fost un moment foarte greu, nu știu dacă cel mai greu, poate că egal cu ăsta a fost când l-am pierdut pe tata. Dar a fost un moment amar. Eu m-am luat la trântă cu doamna periculoasă în negru și am zis te înving, nu mi-e frică de tine. Și faptul că nu am reușit să o înving... Eu i-am dat lui Țucu tot timpul speranțe, așa am considerat atunci să-i ascund adevărul, pentru ca el să fie pozitiv. Tot timpul i-am zis o rezolvăm. Numai eu știu ce era. Și am ținut-o așa până în ultimul moment și acest lucru m-a învins. El știa diagnosticul, dar i-am spus că-l putem învinge, că se poate. Eu știam că nu se poate”, a mărturisit Carmen Tănase în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

„El mi-a spus mie diagnosticul, dar după amănuntele... Psihologia omului bolnav se schimbă foarte tare. Țucu era un om foarte inteligent, peste medie, nu puteai să-l păcălești, nu puteai să-l duci cu vorba. Nu mergea nici cu teatru, cu nimic. Și, cu toate acestea, când s-a îmbolnăvit, a mers pe mâna mea și nu a mai controlat. Am zis că eu trebuie să-i dau speranță. Ce să-i zic? Că e inoperabil? Și nici nu întreba. Și am profitat ca să-i întrețin speranța”, a spus Carmen Tănase.

„În pumni mi-am revenit după momentul ăsta, mi-am revenit pentru că nu am avut încotro. Lui Tudor i-a fost greu. A fost genul de copil care nu a arătat, dar eu știam. Când a venit acasă și i-am dat vestea, s-a dus în baie și nu a ieșit de acolo. Nu l-am auzit plângând, dar a plâns. I-am zis: tata nu mai e. (...) A fost așa de greu încât nu a trecut nimic acum peste acest moment”, a dezvăluit Carmen Tănase.

„Nu am timp să intru în depresie”

„Nu am timp să intru în depresie. Eram la un pas de depresie acum un an. Când cu pauza... De fapt, nu mi-a trecut nici acum starea aia de pre-depresie, pentru că știu niște lucruri, sunt doctor în pandemie. Nu mi-a murit speranța, ceea ce cred că e important. Încă mai sper că o să fie bine. N-am jucat, după am jucat cu 30 la sută, apoi cu 50, 70... o aberație! O șicanare... asta este, de fapt. După, am scăzut iar la 30 la sută”, a spus Carmen Tănase în podcastul lui Mihai Morar de pe YouTube. „Boală, boală, dar noi ce facem? Eu am murit pe dinăuntru. Cu toate acestea, așa cum sunt eu, speranța mea nu a murit”, a mai spus Carmen Tănase.

