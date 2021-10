Carmen Tănase, replică GENIALĂ. Pe cine ar TUNDE dintre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu: Cred că-i stă foarte bine

Carmen Tănase a fost invitată la PRO TV, în ziua în care emisiunea "La Măruță", moderată de Cătălin Măruță, a împlinit 14 ani. Cu această ocazie, actrița a readus-o în scenă pe Flăcărica, celebrul personaj din telenovela "Inimă de țigan" și "State de România".

Astfel, Carmen Tănase, în rolul Flăcăricăi, a fost pusă să răspundă provocării "Sosurile iuți" și a fost pusă să răspundă celor mai picante întrebări despre showbiz-ul românesc.

Prima întrebare a făcut deliciul publicului. Conform regulamentului, dacă actrița refuza să citească întrebarea, era nevoită să mănânce o buletă cu sos iute.

Încă de la început, convinsă că nu are nimic de ascuns și că se poate ascunde în spatele personajului Flăcărica, Carmen Tănase i-a spus lui Cătălin Măruță că nu va mânca nimic.

"Să vezi tu cum nu-ți mănânc eu nicio buletă", a spus ea.

Ce a spus Carmen Tănase despre Mihaela Rădulescu

"Mihaela Rădulescu! De ce? Pot să și explic?", a spus Carmen Tănase, în rolul Flăcăricăi.

"Trebuie să citesc întrebarea întâi!", i-a spus Cătălin Măruță.

"Citește-o, dar după aia explic", a completat Carmen Tănase.

"Îl prinzi pe State (n.r. personajul din Inimă de Țigan) că te înșală cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin. Pe una trebuie să o ierți, pe cealaltă să o tunzi. În părul căreia dintre ele îți bagi foarfeca?", a fost întrebarea la care Carmen Tănase, în rolul Flăcăricăi, a trebuit să răspundă.

"Da, în al Mihaelei Rădulescu, dar știi de ce? Că mie nici nu-mi pasă că mă înșală State, adică poate să fie acolo și Andreea Esca de exemplu. Am zis-o pe ea ca să văd cum arată cu părul scurt, că n-am văzut-o niciodată! (...) Am scăpat! Cred că-i stă și foarte bine că ea e așa, frumoasă, are statura aia așa și cu părut scurt poate să fie o efigie (n.r. o reprezentare sculpturală în mărime naturală a unei anumite persoane)", a explicat Carmen Tănase.

Andreea Marin, ATAC la Mihaela Rădulescu: Mă lasă RECE! Trebuie să fii BOLNAV!

Asocierea dintre Mihaela Rădulescu și Andreea Marin nu e întâmplătoare, iar rivalitatea și scandalul dintre ele nu mai este de mult un secret.

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au dus de-a lungul anilor un adevărat război. Au trecut mai bine de două decenii de când în presă au apărut primele articole despre conflictele dintre cele două vedete. Încă de atunci, s-a speculat că totul a pornit de la faptul că amândouă au iubit, pe rând, același bărbat, pe Ștefan Bănică Jr.

Mihaela Rădulescu a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. din 1997 până ân 1999, în timp ce Andreea Marin s-a căsătorit cu el la opt ani distanță de la divorțul celor doi.

Recent, întrebată de Denise Rifai, la Kanal D, de la ce a început războiul dintre ele, Andreea Marin a avut replici fulminante.

"Cât de deplasat să fii să te gândești că cineva se mărită cu un om pentru că a mai fost măritat sau însurat cu un același om. Trebuie să fii bolnav! Fie și să gândești asta, dar să o și faci! E exclusă această variantă.

În orice caz, războiul nu a început de la mine! Eu sunt un om care privește în curtea sa, care își vede cu seriozitate și pasiune de munca sa, dar probabil că am deranjat prin succes. Am deranjat, am devenit prea vizibilă, deși la început eram un copil care nu dorea să ofere mari perspective. Creșterea în domeniu a fost culminantă la un moment dat și a deranjat acest lucru. Și de aici au început tot felul de șicane.

Ele nu au plecat niciodată de la mine, sunt un om educat, cu bun simț. Sunt un om care știe să-și vadă de drumul său, însă la un moment dat agresivitatea te deranjează și trebuie să te aperi", a spus Andreea Marin, la Kanal D, în emisiunea "40 de întrebări".

Denise Rifai: Deci dacă ar fi să notez, de la Mihaela Rădulescu a început!

"Evident! Nu de la mine! Când sunt două persoane implicate și una spune clar că nu e ea de vină, mai rămâne doar una. Dar nu e ceva ce vreau să discutăm. Până la urmă, fiecare s-a definit așa cum a putut mai bine, realitatea de azi arată clar unde e fiecare și Dumnezeu e acolo sus și ne vede", a mai spus Andreea Marin.

De ce e obsedată Mihaela Rădulescu de Andreea Marin?

Scandalul dintre cele două a continuat ani de zile, iar Mihaela Rădulescu i-a transmis acesteia mesaje dure în direct.

Denise Rifai: În 2012, ambele ați realizat emisiuni la Realitatea TV, iar procurorii îl interceptau atunci pe fostul soț al Mihaelei Rădulescu la acel moment. Stenogramele care au devenit publice au arătat un dialog între coi doi în care dumneavoastră erați subiectul principal. Iată ce spunea: "Singurul motiv pentru care-mi sare țandăra este inegalitatea dintre mine și vita aia de Marin. Asta are un promo pe post care costă zeci de mii de euro, eu am avut un promo de 2 lei". Ani mai târziu, în 2019, ați ironizat-o pe Mihaela Rădulescu. Despre acest etern conflict ați declarat recent: "Ani de zile Mihaela Rădulescu a încercat să mă tragă în jos, nu știu de ce, nu am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat de persoana mea". De ce e obsedată Mihaela Rădulescu de dvs?

"Nu știu, vă rog să o întrebați pe ea! Pentru mine e de neînțeles. Eu nu aș putea să fac asta față de nimeni. Dar pe de altă parte, poate nu mai este. Poate i-a trecut!

Limbajul acela este unul pe care eu nu l-aș putea folosi nici într-o convorbire privată, referindu-mă la altcineva, și rival dacă mi-ar fi în meserie", a mai spus Andreea Marin.

"Mă lasă rece!"

Mai mult, întrebată dacă a adoptat doi copii, unul din Kenia și altul din China, pentru imagine, așa cum a afirmat Mihaela Rădulescu în trecut, Andreea Marin a spus, enervată:

"Vorbim deja prea mult despre.... ceva care pe mine mă lasă rece! Am făcut tot timpul ceea ce am simțit, viețile unor oameni s-au schimbat în bine, în rest, vorbele de pe margine sunt atât de puțin relevante că nu merită".