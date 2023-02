Carmen Brumă: Alimentele care te ajută când sunt temperaturi scăzute. Au efecte foarte bune asupra organismului

„3 ALIMENTE CARE TE AJUTA CAND SUNT TEMPERATURI SCAZUTE.

Frigul influenteaza consumul energetic al organismului. Metabolismul celor care traiesc in tarile nordice, cu temperaturi scazute o buna parte din an, cheltuie mai multe calorii pentru a mentine constanta temperatura de 37 de grade, normala pentru corpul uman. Gerul impune consumul unor produse mai concentrate in calorii (proteine si grasimi de origine animala si vegetala) care sa-i permita organismului sa-si acopere nevoile energetice sporite, daca petreceti mult timp afara.

Iata cateva alimente pe care trebuie sa le includeti in alimentatie atunci cand afara e ger:

1. GHIMBIRUL SI HREANUL. Au efecte asemanatoare, stimuleaza digestia, combat durerile articurale, stimuleaza imunitatea si iti dau senzatia de caldura. Ghimbirul poate fi folosit in ceaiuri calde, limonada, sucuri de fructe, dulciuri sau preparate din carne si peste. Hreanul este, in general, asociat cu carne sau muraturi.

2. CEAPA SI USTUROIUL. Au proprietati antivirale, antibacteriene, antifungice si imbunatatesc circulatia.

3. SUPA DE OASE SI CARNE hraneste corpul si il incalzeste. Poate fi preparata in cantitati mari si congelata in recipiente care sa fie usor de incalzit. Reteta e simpla: se fierbe carnea cu oase (sau pestele intreg) pana cand carnea se desprinde de pe acestea. Se strange spuma care se formeaza la suprafata si se pot adauga legume taiate marunt. Colagenul continut ajuta pielea si articulatiile, mai ales iarna. Supa de carne si oase contribuie si la depasirea mai rapida a racelilor, fluidificand mucusul si ajutand in eliminarea lui”, a spus Carmen Brumă.

