Cele mai frecvente greșeli atunci când vrei să slăbești. Carmen Brumă: Mănânci fără grăsimi

„Greseli frecvente atunci cand vrei sa slabesti:



1. Confunzi „mancatul sanatos" cu mancatul in deficit caloric. Alimentele sanatoase ingrasa, deci trebuie sa fii atent la cantitati!



2. Mananci fara grasimi! Chiar daca au 9 cal pe gram ele sunt importante pt buna functionare a creierului si absorbtia nutrientilor. Un iaurt cu 0% grasimi, chiar daca are mai putine calorii decat unul integral, nu-ti va da o senzatie de satietate.



3. Mananci in deficit caloric pana vineri si in fiecare weekend trișezi”, a scris Carmen Brumă pe Instagram.

VEZI ȘI: Carmen Brumă a spus că îi place o legumă pe care o mănâncă puțini oameni, dar care e extrem de benefică pentru organism: Are foarte puține calorii

Carmen Brumă a spus că îi place o legumă pe care o mănâncă puțini oameni, dar care este extrem de benefică pentru organism.

„Mie îmi place mult. Este o legumă care practic are zero calorii, mă rog, are undeva între 25 și 30 calorii pe suta de grame, adică aproape nimic. Este o sursă foarte bună de Vitamina C, fier, potasiu și fibre. Are cam patru grame de fibre pe suta de grame. Eu o mănânc crudă. Este foarte bună de introdus în meniu, inclusiv când vrei să dai jos câteva kilograme. Este o variantă pentru ronțăit”, a zis Carmen Brumă.

