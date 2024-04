„Când mergem la Buzău pe autostradă?“ / Ciolacu, răspuns / video

Premierul Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la un interviu exclusiv la DC News, unde a fost întrebat de Anca Murgoci, redactor-șef DC News, despre progresele făcute la Autostrada Moldovei și finalizarea acesteia până la Buzău.

„Când mergem la Buzău pe autostradă?“, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Primii 148 de kilometri se vor deschide anul acesta. Termenul final este 2026 (n.r. pentru Autostrada Moldovei).“, a spus premierul.

„Anul acesta?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Da, cu descărcări, nu tăiem panglica fără a exista descărcări“, a spus premierul.

„Și merge Ancuța de la București la Buzău pe autostradă?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„De la București la Buzău nu, dar dacă vreți să o luați de la Buzău către Focșani, cu certitudine. Anul acesta nu vom termina de la București la Buzău fiindcă am avut la contestații, s-a dat o decizie acum un an și jumătate, s-a mers în tribunal, iar apoi contestațiile au dat aceeași decizie ca acum un an și jumătate, după aproape 2 ani. E vorba de ultimul lot, între Stâlpu și Buzău, care acum a intrat în organizare de șantier.“, a spus premierul.

„În ceea ce privește A0, am avut întâlnire cu unul din constructori, pentru a impulsiona lucrurile. Bucureștiul și Ilfov vor merge pe autostradă până la Constanța. Avem două fabrici mari de autoturisme, Ford și Renault (Dacia) și trebuie să fie un efort susținut astfel încât ei să-și poată duce până în Portul Constanța pe drum expres sau autostradă. Cele două fabrici contribuie foarte mult la PIB, avem obligația asta.“, a mai punctat Marcel Ciolacu.

