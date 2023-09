Caius Covrig, sacrificiile din spatele performanţei în sport. "Mi-am dat seama că familia e totul. În America nu am avut prieteni. Fiecare cu locul lui. Ori eu, ori tu!"

Caius Covrig a petrecut o lungă perioadă în SUA și a jucat baschet în prima divizie NCAA. Fostul baschetbalist a povestit pentru Spectacola despre experienţa pe care a avut-o în America şi despre cât de greu i-a fost departe de casă, de familie şi de prieteni. Sportivul şi-a pus sufletul pe tavă şi a recunoscut că, în timp, a simţit lipsa părinţilor şi că, faţă de Istanbul, America este mult mai rece atunci când vine vorba de relaţii şi prietenii, mai cu seamă în cazul celor mai puţini extrovertiţi.

"Cu cât am înaintat mai mult în vârstă cu atât am simţit mai mult nevoia de familie şi de prieteni. Eu când am plecat în Turcia nu le-am dus dor deloc. Din ce perspectivă? Fiind copil, ai mei veneau tot timpul la mine, tot la două-trei săptămâni. E cam o oră jumătate până-n Istanbul Eh, în America a fost diferit pentru că era peste ocean, primii doi ani nu prea i-am simţit pentru că eram entuziasmat că primisem bursă şi am ajuns acolo. Dar apoi am început să simt tot mai mult dorul de casă. Cu cât înaintezi în vârstă cu atât îţi dai seama că familia este cu adevărat singura care ţine la tine, că părinţii sunt singurii care te iubesc necondiţionat.

În orice meserie dai şi de lucruri bune şi de lucruri rele. În America mi-am dat seama că, în comparaţie cu ce industrie de business era în Turcia, acolo era cu totul altfel. Acolo nu ai prieteni. Sunt oameni care îţi sunt alături când e bine, iar când e greu... nu sunt. E o chestie de colegialitate într-o echipă, dar fiecare jucător îşi apără locul. Trebuie să înţelegi asta de la început: pot să stau la masă cu tine, dar practic ei sunt ori eu ori tu. Şi trebuie să-ţi câştigi minutele, de la disciplină, de la antrenamente în plus, de la a şti cum să respecţi fiecare regulament ş.a.m.d.

Eu tot timpul am fost un om extrovertit, sociabil, nu exista să nu-mi fac prieteni! Nu exista... ori că erau de vârsta mea, de vârsta a doua, de vârsta a treia... Nu conta! Mi-aduc aminte că la meciuri aveam femei la 80 de ani care-mi aduceau prăjituri, eram singurul român, singurul european în orice echipă. Aveam drag la oameni. Şi pt să spun că mi-am făcut mereu foarte uşor prieteni. Doar că America este şi o ţară în care, dacă nu eşti sociabil şi extrovertit, nu prea ai şanse. e foarte greu să te integrezi ca introvertit" este mărturia fostului jucător.

