Bulai (USR PLUS) intervine în scandalul din coaliţie: 'Noaptea ca hoții' e deja demodat. 'Ziua în amiaza mare' e la modă acum

Iulian Bulai intervine în disputa din coaliţia PNL - USR PLUS - UDMR pe seama programului "Anghel Saligny" promovat de liberali.

"'Noaptea ca hoții' e deja demodat. 'Ziua în amiaza mare' e la modă acum. PNDL trebuie avizat de Ministerul Justiției și Ministerul Transporturilor.

În plus trebuie să conțină criterii clare de alocare. Nu șpăgi pentru clientela locală abonată la banul public. PNDL nu poate fi un ciubuc/ peșcheș/ bacșiș pe care îl folosește PNL în campania internă pentru a câștiga delegați.

PNL trebuie să înceteze să se comporte ca un adolescent rebel. La 150 de ani vechime mă așteptam la mai multă cumpătare și înțelepciune. Avem o țară de guvernat împreună.

Cîţu: Originalul Programului "Anghel Saligny" a fost transmis Ministerului Justiţiei pe 25 august

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că originalul ordonanţei privind Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" a fost transmis Ministerului Justiţiei pe 25 august.



"Am verificat cu ministrul Dezvoltării. Pe 25.08 am primit copia că a fost trimis originalul acestei ordonanţe la Ministerul Justiţiei. (...) Eu vreau de la toţi miniştrii să-şi ia în serios treaba şi atribuţiile pentru că noi suntem acolo să guvernăm, nu să oprim proiectele care duc la dezvoltarea României", a spus Florin Cîţu la Parlament.



Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat miercuri că nu avea cum să dea un aviz pe Programul "Anghel Saligny" pentru că, până în prezent, nu a primit proiectul în original, menţionând că acest aviz nu trebuie privit ca un instrument politic şi "orice presiuni" asupra angajaţilor Ministerului Justiţiei sau asupra ministrului Justiţiei "nu pot fi făcute".

"Aş vrea să discutăm despre program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. (...) Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj", a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL.