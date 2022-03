Britney Spears, însărcinată din nou?

Britney Spears nu s-a ferit niciodată să spună în public că își mai dorește un copil, ba chiar a dat de înţeles în cele mai recente interviuri că nu exclude posibilitatea să devină din nou mamă. Cântăreața în vârstă de 40 de ani a spus de nenumărate ori că vrea să aibă un nou moştenitor cu logodnicul său, Sam Asghari, dar nu i s-a permis acest lucru în perioada în care s-a aflat sub controlul legal al tatăl său. Recent, artista a publicat pe Instagram un video în care apare o burtă de gravidă și în care sunt vizibile mișcările bebelșului.

Fanii au fost încântați de postarea vedetei și au speculat că acesta ar putea fi un indiciu că Britney este însărcinată. Cântăreața a publicat video-ul pe contul său de Instagram, adăugând mesajul „Mami... scoate-mă de aici!”.

„Ești însărcinată??”, au întrebat-o direct fanii. „Stop! Aproape am făcut un atac de cord! Doamne! Cel de-al treilea copil e pe drum!”, a scris un alt user în secțiunea de comentarii, iar altul a încurajat-o pe artistă: „Este timpul să mai faci un copil, Britney”. „Ai ceva să ne spui?”, a comentat unul dintre fanii starului pop.

Britney și Sam sunt împreună de cinci ani. S-au cunoscut în timp ce ea a filmat un videoclip împreună cu acesta. Vedeta spune că tinerelul o face să se simtă “cea mai norocoasă fată din lume”. Spears are deja doi copii cu fostul său soț, dansatorul Kevin Federline. Britney a fost măritată cu Kevin (43 de ani) între 2004-2007, mariaj din care au rezultat copiii Sean Preston şi Jayden James. Kevin are 70% din custodia celor doi fii, iar mama lor celebră are numai 30%. Chiar şi aşa, vedeta se bucură de momentele petrecute în compania celor doi băieți care au ajuns la vârsta adolescenței și, după cum recunoaște chiar Britney Spears, acum este mai dificil ca niciodată să îi mulțumească sau să îi convingă să facă anumite lucruri. Britney Spears a avut mai mulţi iubiţi de-a lungul timpului: Charlie Ebersol (2014-2015), David Lucado (2013-2014), Jason Trawick, între 2009-2013, Adnan Ghalib, din 2007 până în 2008.

