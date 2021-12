Bradley Cooper, atacat cu un cuțit la metrou. Actorul a povestit cum a reușit să scape

Bradley Cooper a povestit că incidentul din 2019, de la metroul din New York, a degenerat rapid după ce a fost abordat de un bărbat. Actorul din "A Star is Born" a spus la podcastul "Expert în fotoliu", cu Dax Shepard, că "îmi amintesc că i-am văzut ochii persoanei respective și am fost impresionat de cât de tânăr era”, potrivit CNN.

În ziua cu pricina, Bradley Cooper purta căști și nu a auzit zgomotul din jurul său, dar l-a văzut pe bărbat cum se îndrepta spre el cu un cuțit. Imediat, actorul a fugit și a sărit un turnichet în interiorul stației de metrou.

"Am sărit peste turnichet, m-am ascuns și mi-am scos telefonul. (Suspectul) a sărit și el peste turnichet, fugind. I-am făcut o fotografie. Apoi l-am urmărit pe scări. A început să alerge pe 7th Avenue.", a precizat Bradley Cooper.

Ulterior, actorul a raportat incidentul unui ofițer de poliție din apropiere.

"Aveam garda jos.", a mai spus Bradley Cooper, care a menționat că după incident a fost să-și ia fiica de la școală. "Mi-am dat seama că am ajuns mult prea confortabil în acest oraș."

Lady Gaga a revenit, după succesul "A Star is Born", în "House of Gucci"

După debutul său strălucit în cinematografiei cu "A Star is Born" (2018), Lady Gaga a revenit pe marile ecrane cu "House of Gucci", un ambiţios şi foarte aşteptat film al lui Ridley Scott, care dezvăluie intrigile şi pasiunile ce pulsează în spatele uneia dintre cele mai celebre case de modă, potrivit EFE şi site-ului Imdb, citate de Agerpres.



"House of Gucci" ("Casa Gucci"), care s-a lansat vineri în cinematografele din Statele Unite, are o distribuţie de vedete din care mai fac parte Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek şi Jared Leto. Însă vedeta incontestabilă este Lady Gaga, care o interpretează pe Patrizia Reggiani, piesa cheie din asasinarea care a zguduit casa Gucci, unul dintre cele mai mediatizate evenimente din istoria recentă a Italiei.

Filmul este inspirat din cartea "The House of Gucci: A sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed", scrisă de Sara Gay Forden şi publicată în 2001. Pelicula prezintă povestea spectaculoasă a familiei Gucci, plină de momente tensionate, care au culminat cu uciderea lui Maurizio Gucci.