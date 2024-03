Scenaristul Bogdan Ficeac a vorbit, în exclusivitate pentru DC News și DC News TV, despre o neînțelegere pe care a avut-o cu TVR-ul atunci când a încercat să obțină o subvenție pentru filmul Dosarul 631.

„În ultima vreme, spre bucuria noastră, Cinemaratonul a ajuns în primele 10 posturi de televiziune. Pentru filmul românesc, că dă numai film românesc 24/24, e un lucru bun. TVR-ul nici nu mai știu pe unde e că TVR-ul are multe posturi, unele dintre ele cred că nici nu intră la măsurătoare.”, a spus Bogdan Ficeac.

„E o televiziune de milioane, adică ea cheltuie milioane și când te uiți, sunt multe zerouri: zero virgulă, zero virgulă.”, a spus Val Vâlcu.

„Da. Și TVR –ul are un program de susținere a filmului românesc. Am beneficiat de o subvenție de la TVR pentru Dosarul 631. A fost bună, numai că acolo e o altă condiție, să-l dai prima dată pe TVR și normal că TVR-ul poate să-l dea de câte ori vrea, în schimbul acelei subvenții, dar prima dată să-l dai pe TVR și după aceea pe alte posturi.

Noi am făcut premiera în mai și am stat până în noiembrie să se hotărască TVR-ul să-l dea acolo ca să-l putem da și noi pe alte posturi. Noi ne așteptam ca dacă noi am avut premiera în mai, în iunie să-l dea TVR-ul și după aceea îl putem da. A trebuit să mai așteptăm vreo 6 luni de zile să se hotărască: „Că nu știm, că să vedem, că grila trebuie aprobată în Consiliul Director.”

La filmul ăla au fost și alte discuții, că să nu se supere cineva.... Probabil au zis: „Că se mai supără cutare, că nu e momentul. E ok, dar nu pentru acum. Mai lăsați-l." Bine că l-au dat, bine că merge.”, a spus scenaristul Bogdan Ficeac la interviurile DC News și DC News TV.

VEZI ȘI: De ce România nu are o casă a filmului. Bogdan Ficeac: Majoritatea aparatelor de filmat s-au dat la fier vechi / video https://www.dcnews.ro/de-ce-romania-nu-are-o-casa-a-filmului-bogdan-ficeac-majoritatea-aparatelor-de-filmat-s-au-dat-la-fier-vechi-video_952522.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News