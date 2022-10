Ce a spus, de fapt, directorul SRI la Cluj. Bogdan Chirieac: Am rămas șocat. Nimeni nu-l suspectează pe Eduard Hellvig...

”Prea mulți vor ca alții să ia decizii în locul lor, prea mulți chiar se așteaptă să primească sugestii de la servicii. Știu și de problemele generate de unii foști lucrători ai SRI poziționați fie în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat. Vă pot spune că suntem conștienți de aceste probleme și vom face tot ce ține de noi pentru a le rezolva” au fost câteva dintre afirmațiile directorului SRI, Eduard Hellvig.

Pe acest subiect a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac într-o emisiune transmisă de România TV.

”Fostul director ar SRI ne-a spus, într-un discurs memorabil, că creierul unei națiuni este format din Serviciile de Informații. La vremea respectivă, am rămas șocat. Am crezut că creierul unei națiuni e format din Academia Română, din marile universități, marii intelectuali ai acestei țări... Eu credeam că ăsta e creierul națiunii. Aaa.. că creierul națiunii poate că are nevoie de ochi și timpan... DA. Dar una e să fii ochiul și timpanul, alta e să fii creierul națiunii, neuronul, materia cenușie. Eduard Hellvig vine la universitate și recunoaște implicit că depozitarul inteligenței unei națiuni este acolo, într-o universitate de prestigiu, în academie, în această zonă. A doua chestiune: ne spune Hellvig ceea ce noi știm, dar e altceva când ți-o spune directorul SRI... Domnilor, există politicieni care așteaptă ordine de la SRI... AȘTEAPTĂ și poate că le și primesc unii dintre ei. Ceea ce este profund nedemocratic. Eu nu îl suspectez, și cred că nu îl suspectează nimeni pe Hellvig, că e o persoană nedemocratică, deoarece el a fost cel care a denunțat protocoalele acelea odioase între SRI și Înalta Curte de Casație și Justiție. El a fost cel care le-a denunțat, altfel și acum erau protocoalele funcționale”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a afirmat, marţi, că marele câştig al mandatului său a fost separarea instituţiei de politică, adăugând că "politica şi activitatea de culegere de informaţii nu trebuie să fie suprapuse".



Eduard Hellvig a fost prezent, marţi, la împlinirea a 15 ani de la debutul cursurilor de studii de securitate în Universitatea Babeş-Bolyai.



(”...)Vreau să vorbesc şi despre SRI, despre valorile şi realizările noastre, fiindcă această instituţie este un bun exemplu de transformare lentă, dar decisivă, de modernizare treptată, dar durabilă, de depăşire a unui prag în evoluţie de la care nu mai vorbim despre improvizaţie şi blocaj în practici ale trecutului, ci de inovare şi performanţă la nivel înalt. Priviţi-o că pe o ilustrare simbolică a transformării României în ansamblu. Pe care adesea nu o înţelegem aşa cum e, fiindcă ne-am obişnuit să o percepem într-o paradigmă a catastrofei absolute. Şi dacă s-a putut face reformă într-o instituţie atât de complexă şi cu un asemenea bagaj istoric, sunt optimist să spun că se poate face şi în alte locuri", a declarat Eduard Hellvig.

Hellvig nu a omis greșelile făcute de SRI



Şeful SRI a arătat că instituţia pe care o conduce a făcut multe greşeli în cei 32 de ani de la Revoluţie, dar se încearcă schimbarea părerilor oamenilor despre instituţie "treptat".



"Sigur că SRI-ul a făcut şi greşeli. Multe, în aceşti 32 de ani. Să repari greşelile făcute este un proces complicat care cere timp, expertiză şi foarte mult efort. Greşeala unui şef afectează un întreg departament, iar adesea majoritatea oamenilor din acel departament sunt oameni de toată cinstea. Să schimbi părerile oamenilor despre un serviciu secret este şi mai complicat. Încercăm să o facem treptat, dar încă nu este suficient. Câteva dintre ele, făcute înainte de mandatul meu, au fost greşeli importante şi cu siguranţă criticii mei vor găsi îndeajuns de multe şi din timpul mandatului meu. Îmi cer în mod sincer scuze...

