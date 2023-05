Bilanțul dramatic al inundațiilor din Italia. Situația se agravează din oră în oră

Este un eveniment climatic extrem, cu totul excepțional pentru regiunea Emliia Romagna: aceeași cantitate de ploaie care cade în mod normal trei luni a căzut în doar trei zile, la începutul lunii mai, iar seceta din lunile trecute a secat pământul atât de mult încât a fost împiedicat să absoarbă imensa masă de apă, provocând inundații și alunecări de teren, potrivit Wired.

Până în acest moment au fost raportate 9 persoane care și-au pierdut viața și peste 10.000 de persoane care au fost evacuate din calea apelor. În total au fost 23 de municipalități inundate și 14 râuri care au ieșit din albia lor. Calculul parțial al pagubelor ajunge la 300 de milioane de euro.

”Acesta este noul climat, nu mai este un model, ci o realitate”, a avertizat meteorologul Pierluigi Randi, președintele Asociației Profesionale Meteorologice din Italia.

for those who are complaining about the cancellation of the Imola GP, these are the conditions that Emilia Romagna is currently facing pic.twitter.com/gbxn0SRKyn