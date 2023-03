Bianca Andreescu: M-am trezit cu o orteză la picior. Ştie cineva ce s-a întâmplat?

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu a ţinut să le mulţumească fanilor săi pentru susţinere şi a precizat că aşteaptă în continuare rezultatele testelor după accidentarea la glezna stângă, care a forţat-o să abandoneze marţi în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), informează Reuters.



Andreescu, campioană la US Open în 2019, s-a prăbuşit pe teren ţipând de durere, ţinându-se cu mâinile de gleznă, în timpul setului al doilea al meciului cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, înainte de a părăsi arena într-un scaun cu rotile.



"M-am trezit cu o orteză la picior. Ştie cineva ce s-a întâmplat?", a scris jucătoarea de origine română pe Twitter. "Într-o notă serioasă... aceasta a fost cea mai mare durere pe care am simţit-o şi mă rog să nu fie nimic grav. Încă aştept rezultatele oficiale. Vă mulţumesc tuturor pentru gândurile şi cuvintele frumoase, nu trec neobservate", a adăugat Andreescu.



Canadianca, în vârstă de 22 de ani, s-a confruntat cu o serie de accidentări după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finala US Open 2019.



La Miami, Banca Andreescu, finalista ediţiei 2021 a acestui turneu, le-a învins pe Emma Răducanu, Maria Sakkari, favorita numărul 7, şi Sofia Kenin, pentru a ajunge în optimile de finală. Ea conducea cu 2-0 în setul secund cu Alexandrova înainte de a abandona, după ce rusoaica se impusese la tiebreak în primul set, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News