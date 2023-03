Bătaie în curtea PSD, între politiciene. O consilieră a ajuns la spital cu o rană la cap și coaste rupte. ”A sărit pe mine și mi-a dat cu picioarele în burtă”

A fost bătaie vineri seara în curtea PSD din Cluj-Napoca. Consilierul local Anca Ciubăncan a ajuns la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj, cu o rană gravă la cap, scrie foaiatransilvană.ro.

Politiciana ar fi fost bătută, conform sursei citate chiar în sediul PSD din Cluj-Napoca de alte trei femei, între care s-ar număra președinta organizației de tineret a PSD Cluj. La fața locului a fost și un echipaj al Poliției din Cluj-Napoca. Consiliera locală le-ar fi reproșat celor trei activiste că fumează în sediul partidului, ceea ce a aprins scânteia între ele. De aici și până la un gest necugetat ar fi fost doar un cap: se pare că Anca Ciubăncan a fost împinsă și lovită cu capul de asfalt.

Pe lânga rana la cap, social-democrata ar avea și coaste rupte

De la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, informațiile au fost că Anca Ciubăncan a suferit un traumatism cranian și că primește tratamentul medical adecvat pentru astfel de situații. Medicii au mai comunicat că aceasta se exprimă foarte greu și nu pare prea cooperantă. În plus, se pare că social-democrata are câteva coaste rupte.

Ce spune politiciana că s-a întâmplat

”Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș mi-a să o f** pe mama și pe Aurelia Cristea cu legea ei. Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să mă trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins, am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă… Au venit și polițiștii și cei de la cei de la SMURD” a spus consilierul local pentru sursa citată.

Cele trei politiciene acuzate de violență au fost contactate de ziarul local, dar au refuzat să răspundă sau să comenteze situația.

