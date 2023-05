BANCUL ZILEI: Poveste de neuitat...

A doua zi românul zace zdrobit pe asfalt. La anchetă americanul a declarat că se cunoscuseră la recepţie, acesta declarând:

– Eu am urcat cu liftul ca la noi, românul pe jos, ca la ei. Am coborât împreună la bar. Eu mi-am luat pe genunchi o blondă, ca la noi, iar el o brunetă, ca la ei. Am urcat sus cu fetele.

Când au venit soţii lor eu am scos pistolul, ca la noi, iar el s-a aruncat pe geam, ca la ei.

