BANCUL ZILEI: Lucruri oribile spuse soției...

– Deci, cum a fost? întreabă mama.

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic! a răspuns mireasa plângând în hohote. Mamă, continuă soția, dar imediat ce am ajuns acasă a inceput să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai draga mea, calmează-te, îi spune mama, ce anume ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi este atât de rușine. Este îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

- Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

Fiica îi răspunde printre lacrimi:

– Mamă, îmi spune cuvinte precum "gătește cina", "calcă-mi o cămașă", "șterge praful", "fă patul"!

