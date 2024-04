– Acum, că ești pe front, ce te-a făcut să te înrolezi în armată?

– Am decis să mă înrolez din mai multe motive. Am vrut să-mi slujesc patria, să lupt împotriva inamicului, am vrut să construiesc o lume mai bună, demnă de eroii ei, dar motivul principal a fost că, într-un final, m-au înhăţat ăştia.

