Aylin Cadîr are 37 de ani, dar pare că a oprit timpul la 20. Secretul ei pentru un ten de Hollywood

Aylin Cadîr a fost invitată în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”, unde a dezvăluit detalii din viața personală, dar și profesională, într-o ediție extrem de interesantă.

Aylin Cadîr arată impecabil la vârsta de 37 de ani. Actrița pare că a oprit timpul în loc întrucât nu are riduri sau alte semne vizibile pe tenul său. În acest sens, artista spune că are un mare truc: nu folosește fond de ten. Mai mult, aceasta a dezvăluit în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor faptul că nici când era mai mică nu obișnuia să folosească astfel de farduri, care nu făceau decât să îi încarce pielea inutil.

„Nu folosesc fond de ten, nici la spectacole. În 2022, în televiziune, când te întâlneai cu cineva care lucrează în televiziune, știai de la o poștă asta, era așa un strat mare de fard, se punea mult. Între timp, camerele au devenit mai bune și nu cred că mai este nevoie, Eu nu-mi pun, pentru că nu am nevoie, îmi place mai mult cum arată pielea mea fără fond de ten.”, a declarat Aylin Cadîr, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor.

Care este rutina sa de îngrijire

În schimb, Aylin a declarat faptul că acordă o mare atenție rutinei de îngrijire, care este una foarte amănunțită, atât seara, cât și dimineața.

„Am grijă, în schimb, de piele mult. Cremă, ser, masaj, dimineață și seara, de asta chiar am grijă. Ca să-mi permit să nu pun fond de ten pe față și ca să nu am nevoie să ascund chestii, am grijă de piele. Și nu am nevoie să ascund nimic. Mai folosesc un aticearcăn din când în când. Cu cât înaintezi în vârstă, dacă pui machiaj pe față, atunci pari și mai în vârstă, nu este nu știu ce. Asta fac multe fete de vârsta de vârsta mea.”, a mai dezvăluit ea într-un interviu pentru DC News și Spectacola.

