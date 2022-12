Au apărut țeparii care oferă sejururi de Revelion. Mai mulți tineri au plătit 1.000 lei pentru cazare într-o cabană care nu există

Mai mulţi tineri din Suceava, care şi-au dorit să petreacă noaptea de Revelion într-o zonă pitorească din județ, au fost ţepuiţi. Au rămas și fără bani și fără cazare în vacanţa de Revelion. Tinerii au plătit în avans câte 1.000 de lei pentru cazarea la o cabană care în realitate nu există.

Dornici să petreacă noaptea dintre ani într-o zonă pitorească din județ, cele două grupuri de tineri din Rădăuți și Vatra Dornei au plătit avans câte 1000 de lei pentru o cabană listată pe site-ul OLX, dar au rămas și fără bani și fără vacanță.

Orbiți de prețul bun și de fotografiile frumoase din anunțul online, tinerii au plătit avansurile cerute de proprietarul fictiv fără să verifice în prealabil recenzii sau informații online despre respectiva unitate de cazare.

Casa Girov, situată în apropiere de Mănăstirea Humorului, era prezentată ca un loc idilic, „cea mai bună alegere dacă vreți să vă deconectați de stresul, aglomerația și agitația din oraș”, cu patru camere, pachetul pentru trei nopți de cazare, pentru noaptea de revelion, fiind de 3.300 de lei, falsul proprietar solicitând un avans de aproape 30%.

Două grupuri țepuite, fiecare plătind câte 1.000 de lei

Anunțul de pe OLX a fost disponibil de pe 1 pe 5 decembrie. Primii țepuiți au fost câțiva tineri din Vatra Dornei care pe 3 decembrie au făcut plata pentru avansul cerut.

La două zile după, un alt grup din Rădăuți închiria cabana pentru un sejur de trei zile și scotea din buzunar alți 1.000 de lei pentru avans.

Tinerii au povestit cum au fost păcăliți

„Am transferat un avans de 1.000 lei persoanei în cauză, dar după mi-am dat seama că ceva este în neregula și am încercat să caut detalii pe net și nu am găsit nici cabana și nici profil pe rețelele de socializare cu numele persoanei. În final, aceasta m-a blocat când mi-am cerut banii înapoi. Am fost la bancă pentru a verifica dacă pot să-mi recuperez banii și am depus plângere la Poliția Rădăuți. Apoi, am dat pe un grup de pe facebook de alți tineri țepuiți din Vatra Dornei și nu cred că suntem singurii”, a povestit tânăra păgubită din Rădăuți.

Aceasta recunoaște că mare parte din vină îi aparține, dat fiind faptul că nu a verificat, înainte de plată, și alte informații pe internet, însă menționează că anunțul era foarte credibil, iar proprietarul părea, cel puțin din mesaje, foarte profesionist și prompt.

„Sunt mulți proprietari care își închiriază case, cabane și care nu au neapărat site-uri sau pagini de promovare online. Ne-am gândit că așa e și cu această cabană și de aceea am făcut plata. Ne-am dat seama că nu e așa. După ce am rezervat noi cabana, proprietarul susținea în continuare că e disponibilă, deci probabil au mai fost persoane înșelate”, a mai spus rădăuțeanca.

Ulterior, nici una dintre persoanele înșelate nu a mai reușit să ia legătura cu presupusul proprietar.

Vasile Latiș, șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Suceava, menționează că în acest caz este vorba despre o înșelătorie, iar cei care vor să plătească pentru o cazare trebuie să se informeze temeinic asupra unității respective și să verifice pagini online credibile, cunoscute.

„De asemenea, pot lua legătura și cu noi pentru că le putem oferi o referință asupra istoricului unităților de cazare”, a mai menționat comisarul-șef, conform Monitorul de Suceava.

