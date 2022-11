Atenție: Nu au fost date mesaje RO-ALERT despre cutremur. Arafat: Unii au primit de la aplicaţiile telefoanelor

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat că nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de joi dimineaţă, iar cele apărute în mediul online ar proveni de la aplicaţii de pe telefoane mobile.

„De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte”, a spus Raed Arafat.

„Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a explicat Raed Arafat, joi, la Digi24. De asemenea, a atras atenţia cu privire la informaţiile care circulă în mediul online, întrucât nu toate sunt corecte. „Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva”, a adăugat Raed Arafat.

Recomandări în caz de cutremur

Şeful DSU a transmis câteva recomandări în caz de cutremur. „În primul rând, nu ieşiţi din apartament pe scări, nu folosiţi lifturile, mergeţi şi adăpostiţi-vă sub o masă, sub o grindă. Să ştiţi exact care sunt zonele mai tari, unde sunt grinzile şi să staţi acolo în timpul cutremurului. Acesta este sfatul pe care putem să îl dăm. Cel mai important este: fără panică. Iar un alt aspect foarte important: să nu dea toată lumea telefoane pentru că poate să îi blocheze inclusiv pe cei care au nevoie de servicii de urgenţă, dacă sunt efecte, şi să blocheze serviciile de urgenţă. Şi să nu plecaţi cu maşinile pe drumuri, dacă este cu impact, pentru că puteţi bloca serviciile de urgenţă şi intervenţia. Şi, am mai spus-o, toţi să avem în casă provizii măcar pentru 72 de ore: apă, medicamente, radio pe baterie”, a spus Raed Arafat.

Cutremur în România, pe 3 noiembrie

Amintim că magnitudinea cutremurului produs joi dimineaţa, la ora locală 6:50, în judeţul Buzău, a fost revizuită din nou, de la 5,2 la 5,4, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). De asemenea, a fost revizuită şi adâncimea la care s-a produs seismul, respectiv 148,8 kilometri.



Conform noilor date, cutremurul a avut în apropierea următoarelor oraşe: 73 km est de Braşov, 72 km nord-est de Ploieşti, 117 km vest de Brăila, 120 km vest de Galaţi şi 122 km nord de Bucureşti.



După înregistrarea automată a cutremurului, INCDFP va face şi o revizuire manuală, care va arăta exact magnitudinea şi adâncimea la care s-a produs seismul din această dimineaţă.



Cel mai mare seism din acest an s-a produs în data de 16 ianuarie 2022 şi a avut magnitudinea de 4,4, în timp ce anul trecut a fost înregistrat pe data de 26 mai un cutremur cu o magnitudine de 4,7 pe Richter.

