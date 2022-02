Astrologul DCNews i-a realizat astrograma lui H.D. Hartmann

H.D. Hartmann, analist de politică externă, s-a născut pe 13 februarie 1970. Observăm din start că s-a născut cu Soarele în Vărsător. Și ca orice nativ al acestei zodii, are o preocupare pentru libertate, comunicare, către viitor, este vizionar, caută adevărul și încearcă să fie de fiecare dată cu un pas înaintea celorlalți. Doar că Luna se afla în semnul Taurului în momentul nașterii sale. Ce înseamnă asta? Că întotdeauna se va asigura de absolut orice. Că are nevoie de stabilitate, argumente puternice și predictibilitate. Da, are o viziune, însă aceasta este bazată pe ceva solid.

Mercur se afla între Capricorn și Vărsător și descrie exact capacitățile lui intelectuale. Este capabil să facă o punte între tot ce este tradiționalist și tot ce va presupune noutate. Pentru acesta, viitorul nu are sens dacă nu are rădăcini puternice în trecut.

Venus se afla în Vărsător, ceea ce îl face dornic de independență. Doar astfel poate atinge maximul de creativitate.

Marte, planeta acțiunii și a energiei, se afla în Berbec, cel mai curajos și ambițios semn. Aspect ce i-a oferit siguranță de sine și atracție pentru strategii, războaie, putere, combativitate și competiție în toate formele lor. Plus inițiativă și originalitate.

Nodul Sud arată bagajul pe care îl primești în momentul nașterii. H.D. Hartmann are Nodul Sud în Fecioară, semnul zodiacal cel mai atras de analize, calcule, logică și argumente.

