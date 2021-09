David Popovici, minunea înotului românesc. Detaliile incredibile din astrograma sa

În perioada Europenelor de juniori de la Roma, unde a obținut timpi uluitori la 100 m liber, am aflat de David Popovici. Dintr-o dată, toată presa vuia despre minunea înotului românesc. Și nu doar jurnaliștii de la noi, ci și cei din alte țări. Atunci am vrut să aflu mai multe despre el și bineînțeles și data lui de naștere. Nu ai cum să nu îți dorești să studiezi astrograma unei persoane care reușește la 16 ani asemenea performanțe. Și m-am transformat în fanul lui după ce am văzut interviul acordat lui Brett Hawke, un fost înotător. În cele nouă minute(David era încă în timpul competiției și a cerut să nu dureze mult pentru că voia să se odihnească) s-a conturat întreaga sa astrogramă natală. Pe urmă am citit și alte articole despre el, am fost bucuroasă de numărul de admiratori pe care i-a câștigat în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. La momentul interviului cu Brett, nici nu exista o pagină cu data lui de naștere. Însă, Brett l-a întrebat când face 17 ani, și acesta a răspuns că pe 15 septembrie. Acum presa este plină de articole despre David.

Trebuie să recunosc că am așteptat această zi pentru a-i scrie un articol special despre acest tânăr ambițios, muncitor și destul de ancorat în realitatea zilelor noastre. Un adevărat model.

Deci, David Popovici s-a născut pe 15 septembrie 2004, la București. Ne dăm seama din start că este un nativ Fecioară. Zodia perfectă pentru cei perfecționiști. Orice persoană născută în această zodie muncește mult, optimizează, este meticuloasă, permanent nemulțumită, dornică să nu greșească deloc.

Soarele face o conjuncție la grad cu Marte. Acest aspect îl face curajos, neînfricat, de neîntrecut, competitiv, bătăios, bun organizator și pe alocuri fioros sau nerăbdător. Îi place să câștige. Când vrea ceva, nimic nu îi stă în cale. Emană încredere oriunde ar fi. Un asmenea aspect îi caracterizează de obicei pe cei din armată, forțele speciale sau pe cei care participă la cele mai serioase competiții.

