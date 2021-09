Noul sezon Asia Express și-a făcut debutul sâmbătă seara, atunci când cele nouă perechi de vedete au pășit pentru prima dată pe tărâm turcesc, în condiții de competiție.

Luni seara, prima imunitate a fost câștigată de Mihai și Elwira Petre, iar jocul de amuletă se va da în această seară între Lidia Buble și Estera Buble, Adriana Trandafir și Maria Speranța și între Patrizia și fiul ei, Franci.

Marți seara, a doua imunitate a fost câștigată de Lidia și Estera Buble, iar amuleta de 1.000 de euro de Adriana Trandafir și Maria Speranța.

Știre în curs... DC NEWS vă ține la curent cu tot parcursul concurenților din ediția de miercuri, 22 septembrie.

UPDATE 4: Connect-r se confruntă cu probleme de sănătate.

Cântărețul a vomitat din cauza gastritei de care suferă.

"Gastrita așa acționează când ești foarte obosit, vomiți. Te eliberezi și te simți mai bine, iar asta nu mă face să mă opresc din cursă. Am trecut la acțiune după", a spus Connect-R.

Nu e prima dată când artistul are probleme, deși Asia Express abia a început.

În ediția a doua, Connect-R a avut parte de o criză de spondiloză cervicală, însă nu s-a dat bătut și a găsit o soluție rapidă pentru a continua cursa.

"Oboseala își spunea cuvântul, nu mai înțelegeam nimic, nici unde să mă uit, nici pe unde să o iau. La un moment dat fac o criză de spondiloză cervicală", a spus el atunci.

Pentru a scăpa de durere, artistul a luat decizia să lase toate hainele pe care le avea în rucsac într-un colț de unde le poate lua un alt om.

"Și am luat tot ce mi-am luat de acasă: pătură, pernă, cearșaf, haine, pijamale. Am luat și le-am pus într-un colț, poate le găsește un amărât. Nu mai pot, sunt fără haine, are Domnul grijă de mine", a mai zis el atunci.

UPDATE 3: Oase, în lacrimi

Oase, co-prezentatorul Asia Express, se afla alături de ghidul său in Istanbul și încerca să învețe de la un localnic cum se face cafeaua la nisip.

Localnicul i-a explicat că nisipul ajunge la 360 grade si fierbe foarte bine cafeaua.

După ce a terminat de băut cafeaua, o doamna i-a ghicit în zațul de cafea, încercând să îi prezică viitorul, iar totul s-a transformat în ceva cu totul emoționant pentru vedeta.

Ghicitoarea i-a spus că urmează să-și ia o mașină și l-a întrebat pe Oase dacă are mașină, iar prezentatorul a spus că urmează să dea examenul de conducere. În plus, femeia i-a mai spus că un bărbat în vârstă se roagă mult pentru el.

Acela a fost momentul în care Oase a început să plângă și a spus că tatăl lui a murit în urmă cu trei luni, iar ultimul lucru pe care l-a făcut înainte de a muri era să se roage.

UPDATE 2: Proba lipitorilor.

Lipitorile au fost considerate în trecut un leac, considerate a fi un miracol al medicine moderne. Antidotul, pentru a scăpa de lipitori este usturoiul sau alcoolul. Acestea de desprind de piele dacă simt mirosuri puternice.

Au fost aduse trei scaune, câte unul pentru fiecare echipă, dar și niște boluri în care se aflau lipitori.

“Nu m-am speriat. Mi-era scâtbă”, a spus Emi.

“Când am văzut alea la ora aia, mi-a venit să vomit”, a spus și Shift.

Unul dintre concurenții din fiecare echipă a fost nevoit să se așeze pe scaun. Astfel, Connect-R, Zarug și Emi au fost cei așezați pe scaun, în timp ce Shift, Cuza și Lorelei au plecat în căutarea antidotului pentru a dezlipi lipitoarea de pe pielea colegului de echipă.

Shift, Cuza și Lorelei au mers pe podul Galata pentru a găsi un antidot, s-au întâlnit cu un pescar cu însemnul Asia Express și au pescuit după antidot.

"Stăteam pe un scaun, era normal să stau lejer, dar gândul meu era la ce face Shiftu și l-am văzut când a plecat și nu mi-a plăcut starea lui. Nu știu, așa am simțit. Că a plecat cumva îndoit un pic”, a povestit Connect-R.

"Am fost de multe ori în zonele astea turistice și mă gândesc că m-oi descurca mai bine decât colegii mei care nu au mai fost niciodată la Istanbul”, a spus Lorelei.

Cuza a fost primul ajuns la colegul de echipă, urmat de Lorelei și apoi de Shift.

Cuza și Emi au plecat primii, după ce au luat unul dintre cei trei saci cu boabe de cafea de la Irina. Ei aveau să care sacii de 20 kilograme până la o fântână.

UPDATE 1: Connect-R și Shift, Cuza cu Emi au intrat în cursa pentru ultima șansă pentru că au fost ultimele echipe ajunse la Irina.

În urma voturilor celorlalte echipe, încă un cuplu a intrat în cursă: Lorelei și Zarug.

“Dacă ieșim din Asia Express astăzi va fi o dezamăgire profundă”, a mai spus Cuza.

Mihai și Elwira i-au votat pe Zarug și Lorelei.

Alexandra și Anca i-au votat pe Patrizia cu Franci.

Connect-R și Shift i-au votat pe Patrizia cu Franci.

Cuza și Emi i-au votat pe Zarug și Lorelei.

Lidia și Estera Buble au votat echipa formată din Zarug și Lorelei.

Patrizia și Franci i-au votat pe Zarug și Lorelei.

Zarug și Lorelei i-au nominalizat pe Patrizia și Franci.

Adriana Trandafir și Maria Speranța i-au nominalizat pe Lorelei și Zarug

Eliza și Natanticu le-au nominalizat pe Lorelei și Zarug.

Lista celor 9 echipe de vedete din noul sezon Asia Express

1. Mihai Petre și Elwira Petre

2. Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța

3. Cosmin Natanticu și Eliza

4. Alexandra Ungureanu și mama ei

5. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

6. Cuza și Emi de la ”Noaptea Târziu”

7. Lorelei și Zarug

8. Lida Buble și sora ei, Estera

9. Connect-R și Shift

Irina Fodor rupe tăcerea despre Asia Express: M-a LOVIT foarte tare, m-a șocat

Competița Asia Express nu este una grea doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de filmare, prezentatori sau co-prezentatori. Aceștia se află într-o continuă mișcare, iar presiunea show-ului este nelipsită.

"O să încep cu ce m-a lovit pe mine foarte tare, ca realitate. Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine, operatori, reporteri. Toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa în ziua respectivă. Pe mine asta m-a șocat cumva. Eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că nu aș avea cum. Suntem și noi contracronometru constant.", a spus Irina Fodor, vizibil entuziasmată și surprinsă de experiența trăită.

Care e țara care a uimit-o cel mai mult

"Turcia pe mine m-a uimit, am văzut-o ca mulți alții, cred. Ca un simplu turist, mers la all inclusive, relaxare, soare, mare și multă mâncare. Nu mai e cazul, am bătut sute de km, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. În total este un traseu de 7.000 de km, este enorm. 7.000 de km pe care îi facem la pas, pe care îi fac ei din autostop în autostop. (...) Sunt locuri prin Turcia care m-au uimit, mi s-a dechis o nouă viziune despre Turcia. Este o țară extrem de frumoasă, are foarte multe comori ascunse, pe care noi le-am descoperit pe Drumul Împăraților.", a mai dezvăluit ea.

Irina Fodor, mesaj pentru Răzvan Fodor, cel care a câștigat sezonul 3 alături de Sorin Bontea

"Pe Răzvan l-am sunat fix după prima săptămână sa-i spun că sunt în continuare foarte mândră de el, chiar dacă au trecut aproape doi ani de când a fost el la Asia Express. I-am văzut pe concurenți sezonul ăsta cât efort depun, este foarte greu și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe. Mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul, o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. (...) Îți spun sincer că nu știu cum rezistă oamenii ăștia și sunt foarte mândră de Răzvan.

Va fi un sezon cum nu a mai fost altul din multe puncte de vedere, o spun cu mâna pe inimă. Am întâlnit atâtea situații altfel decât până acum, încât sunt convinsă că lumea de acasă o să rămână uimită de faptul că am putut să ducem cursa asta la capăt", a mai adăugat Irina Fodor.