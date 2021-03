Ascensiunea curentului naționalist și fenomenul fake-news: Un român din cinci crede că UE susține acțiuni de propagandă și dezinformare în țara noastră

Românii consideră că unele state desfășoară acțiuni de propagandă și dezinformare în România. Potrivit rezultatelor date publicității de INSCOP, aproape 60 la dintre cei chestionați sunt de acord cu această afirmație în foarte mare și mare măsură, doar aprox. 5 procente negând existența fenomenului. Persoanele cu vârsta sub 44 de ani, cei cu educație mai ridicată, gulerele albe, locuitorii din București sau din urbanul mare, cei care utilizează rețele sociale sunt în mai mare măsură conștienți de riscurile campaniei de fake-news.

Rusia, principala țară care susține acțiuni de propagandă în România





În viziunea a 24% dintre români, Rusia este principala țara care susține acțiuni de propagandă, dezinformează și răspândește știri false în România. Uniunea Europeană se clasează pe locul doi în acest clasament cu 18,5% dintre răspunsuri, urmată de China (14,8%), Ungaria (9,2%), SUA (9,2%) și Germania (3,3%). 1,6% dintre cei chestionați consideră că altă țară susține astfel de acțiuni în România, iar 19,4% nu știu sau nu răspund. Cei care consideră Rusia drept principala țara ce susține acțiuni de propagandă sunt mai ales bărbații, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani și cei peste 60 de ani, locuitorii din București și din urbanul mare.

55% dintre români sunt de părere că în ultimele luni au fost expuși la știri false și dezinformări, potrivit sondajului de opinie intitulat ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false”. Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States.

Preferința pentru autocrație-trend în Ungaria, Polonia și Serbia

„O pondere importantă dintre respondenții din toate categoriile socio-demografice conștientizează faptul că sunt expuși la știri false și dezinformări. Dincolo de amploarea a acestui fenomen subversiv pentru orice societate, conștientizarea sa de către populație poate facilita procesele de contracarare a celor mai flagrante narative propagandistice disruptive, sub condiția existenței unor strategii și platforme coerente și credibile de răspuns”, a declarat Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group.

”Procentul mare de persoane care nu percep natura intereselor propagării știrilor false, precum și procentul mare de tineri cu studii primare și medii, preponderent din zonele rurale, care cred că UE dezinformează, accentuează necesitatea unui plan de măsuri convergente din zona guvernamentală, a societății civile, a asociațiilor profesionale și media pentru reducerea acestei vulnerabilități societale. În lipsa unui astfel de plan, pe termen lung aceste tendințe pot regresa preferințele electorale către autocrație și distanțarea față de vest în concordanță cu trendul actual din Ungaria, Polonia sau Serbia”, consideră Dan Andronache, vice-presedinte True Story Project.