Arhiva Națională de Filme, dată uitării? Buget mic, cheltuieli modeste, salarii "româneşti"

Arhiva Națională de Filme (ANFR) din România este o instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, cu responsabilitatea de a gestiona, conserva și păstra patrimoniul audiovizual al țării. Rolul principal al ANFR este de a aduna, cataloga, restaura și proteja filmele românești și internaționale, precum și alte materiale audiovizuale relevante pentru cultura națională.

Colecțiile Arhivei Naționale de Filme (ANF), cu sediul în Jilava, conțin sute de filme românești de lungmetraj și mii de scurtmetraj, mii de copii pe peliculă de filme străine și mii de documentare, jurnale de actualități etc. Are sub 100 de angajați și un buget de circa un milion de euro, din care 65% reprezintă subvenție a Statului român. Administrează două săli de cinema (Eforie și Union) și oferă o serie întreagă de servicii tehnologice, filmologice, de restaurare și prelucrare a peliculei.

Dar ce e ANF, de fapt? Doar un depozitar, un păstrător al colecțiilor pentru ipotetice generații viitoare? Sau are și misiunea de a face aceste colecții accesibile pentru generațiile care vin din urmă? De ce există şi pentru cine? Aceeaşi întrebare şi-o puneau, în urmă cu ceva timp, şi jurnaliştii de la observatorcultural.ro care susţin că instituţia ANF e destul de reticentă atunci când vine vorba de furnizarea informaţii de interes public.

Principalele obiective ale Arhivei Naționale de Filme sunt:

Conservarea patrimoniului audiovizual: ANFR are responsabilitatea de a păstra și conserva filmele și alte materiale audiovizuale pentru a asigura accesul la acestea și pentru a proteja moștenirea culturală a țării.

Catalogarea și cercetarea colecțiilor: ANFR cataloghează filmele și alte materiale pentru a facilita accesul cercetătorilor, studenților și publicului larg la informații despre acestea.

Restaurarea filmelor: ANFR se implică în procesul de restaurare și conservare a filmelor deteriorate sau aflate în stare precară, astfel încât acestea să poată fi păstrate și vizionate în viitor.

Promovarea cinematografiei românești: ANFR organizează proiecții și evenimente pentru a promova filmele românești și a sprijini industria cinematografică autohtonă.

Asigurarea respectării drepturilor de autor: ANFR se asigură că drepturile de autor ale producătorilor, regizorilor și actorilor de filme sunt respectate și protejate.

Arhiva Națională de Filme din România își desfășoară activitatea în baza legilor și regulamentelor în vigoare și joacă un rol important în conservarea și promovarea patrimoniului cinematografic al țării. Prin eforturile sale, ANFR contribuie la păstrarea și promovarea bogatei moșteniri culturale audiovizuale a României.

Ce salarii au angajaţii ANF

Bugetul aprobat pe 2023, declarat la 29.05.2023 poate fi consultat AICI, iar achiziţiile publice pe anul acesta pot fi urmărite AICI

Numiţi în funcţiile principale din instituţie sunt:

Director: Roxana Garet

Director adjunct, proiecte, programe, relatii internationale: Dan B. Krizbai

Director adjunct economic : Monica Enache

Sef redactie documentare - catalogare : Theodor Leontescu

Curator-sef : Bogdan Movileanu

Sef oficiu Cinemateca: Ruxandra Fulger

Directorul ANF Roxana Garet câştigă lunar 8419 lei brut, iar cei doi directori adjuncti încasează cu aproximativ 1000 de lei mai puţin pe lună.

Arhiva Naţională de Filme are 43 de angajaţi, de la arhivari, restauratori, conservatori până la tehnoredactori, referenţi, documentarişti şi operatori video. Lista salariilor practicate în cadrul ANF apare pe siteu-ul instituţiei AICI

