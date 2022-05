Apocalipsa la Dinamo după retrogradare. Dusan Uhrin Jr: E o situaţie incredibilă / Dănciulescu: Asta e mai dureros

'Este o situaţie incredibilă... Sunt foarte trist şi dezamăgit, am crezut că vom reuşi să trecem cu bine de acest baraj şi Dinamo va rămâne în Liga I. Cred că acum conducerea clubului trebuie să se gândească la viitorul lui Dinamo. Pentru că atunci când într-un an schimbi 55 de jucători şi 4 antrenori şi câştigi doar 5 meciuri din 30 e aproape imposibil să te gândeşti la viitor.', a spus Uhrin Jr.

'Pentru mine a fost o perioadă foarte dificilă, am încercat să fac tot ceea ce am ştiut mai bine. Îmi pare sincer rău pentru suporterii dinamovişti. Este mult prea puţin să înscrii un singur gol în această dublă manşă cu Universitatea Cluj, este imposibil. Acum sunt foarte trist şi nu pot face o analiză... sincer, acum nu ştiu ce aş fi putut schimba în aceste meciuri pentru a obţine salvarea de la retrogradare', a afirmat Uhrin Jr la postul Digisport.

'Nu sunt mândru că am retrogradat, dar nici nu regret că am venit la Dinamo. Asta pentru că mi-am dorit să ajut Dinamo. Nu ştiam cu adevărat care e situaţia aici, însă voiam să ajut, îmi pare rău că nu am reuşit. Nu vreau să vorbesc eu despre vina mea, să îi lăsăm pe alţii să comenteze aceste lucruri. Pot să spun însă că şi eu sunt vinovat. Atmosfera în vestiar este foarte neplăcută acum, toţi suntem trişti', a menţionat antrenorul.

Dusan Uhrin Jr a precizat că nu mai are contract cu clubul Dinamo şi că nimeni din conducere nu a discutat cu el despre prelungire în ultima perioadă.

'Nu ştiu care e viitorul lui Dinamo. Nu cred că aceasta este o întrebare pentru mine. Am antrenat 25 de ani şi niciodată nu am fost într-o situaţie ca aici. Eu nu mai am contract cu Dinamo. Nimeni nu a discutat cu mine despre prelungirea contractului, ce se întâmplă dacă rămânem sau nu în Liga I', a precizat tehnicianul ceh.

Fostul jucător Ionel Dănciulescu s-a arătat şocat de retrogradarea echipei Dinamo Bucureşti din Liga I de fotbal, spunând la finalul partidei cu Universitatea Cluj, scor 1-1, că încă nu conştientizează duritatea acestei lovituri.

'Asta e mai dureros, că în repriza a doua Universitatea Cluj nu a fost o echipă care să facă trei pase legate şi tu nu ai reuşit să înscrii măcar un gol, şi să mai speri pe finalul de meci. Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele, nici nu conştientizez duritatea şi magnitudinea acestei lovituri pe care am primit-o în această seară. Probabil că am nevoie de timp să mă acomodez cu situaţia actuală a echipei', a afirmat Dănciulescu la DigiSport.

Angajat acum la echipa de fotbal a CS Dinamo, Dănciulescu a exclus varianta fuzionării celor două formaţii: 'Am auzit tot felul de informaţii, că CS Dinamo şi-ar dori să fuzioneze cu FC Dinamo, ceea ce este total fals, nu se doreşte acest lucru'.

Fostul atacant dinamovist consideră că problemele echipei pregătite de Dusan Uhrin Jr s-au acutizat în ultimii doi ani. 'Problemele s-au acutizat în ultimii doi ani de zile, după părerea mea. Degradarea lui Dinamo a început de acum doi ani, asta e părerea mea', a mai spus Ionel Dănciulescu.

Administratorul judiciar al FC Dinamo Bucureşti, Răzvan Zăvăleanu, a afirmat, duminică, după retrogradarea în liga secundă de fotbal, că, indiferent de eşalonul în care evoluează formaţia alb-roşie, are nevoie de finanţare pentru a ieşi din insolvenţă. 'Cred că este important să ne uităm ce se întâmplă de mâine. Am spus în mai multe rânduri, această procedură de insolvenţă are o rezolvare legală atunci când se găseşte finanţare. Dincolo de rezultatul sportiv, Liga I sau Liga a II-a, fără o finanţare această echipă nu poate ieşi din insolvenţă', a afirmat Zăvăleanu.

Oficialul dinamovist consideră că echipa se află într-o situaţie dramatică, pierzând odată cu retrogradarea şi banii din drepturile de difuzare a partidelor din Liga I. 'În acest moment se strâng un pic termenele pentru că nu mai avem banii din drepturile TV, dar rămânem la acelaşi lucru, la căutarea unu finanţator. Sunt oameni în spatele lui Dinamo care ajută cu bani. De mâine vom vedea ce este de făcut, pentru că, deşi era o perspectivă Liga a II-a, nu ne-am gândit că am putea ajunge la situaţia asta destul de dramatică', a mai spus Zăvăleanu.

Dinamo Bucureşti a retrogradat pentru prima oară în istoria sa din Liga I de fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (1-1), duminică seara, pe teren propriu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare. Dinamo, care a evoluat neîntrerupt în primul eşalon din 1948, fusese învinsă în tur de Universitatea cu 2-0.

Universitatea Cluj, care a încheiat sezonul pe locul al treilea în play-off-ul ligii secunde, revine în primul eşalon după o pauză de şapte ani. Dinamo, care a încheiat pe locul 8 în play-out, este al doilea cel mai titrat club din Liga I, cu 18 titluri şi 13 Cupe ale României.

