Apeluri la asasinarea lui Joe Biden, în paginile tabloidului New York Post. Conducerea explică: A fost ''piratat''

"New York Post a fost piratat", a comunicat tabloidul după ce şi-a reluat controlul asupra propriului cont de Twitter.



"Ancheta New York Post arată că acţiunile neautorizate au fost comise de un angajat şi noi luăm măsurile potrivite", a declarat cotidianul de orientare conservatoare într-un comunicat transmis AFP.



Tweet-uri care îndemnau la asasinarea lui Joe Biden şi a alesei democrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, fuseseră publicate în cursul dimineţii, adoptând formatul obişnuit al tweet-urilor acestei filiale a News Corp, imperiul mediatic al miliardarului de origine australiană Rupert Murdoch.



Un tweet care utiliza injurii rasiste împotriva primarului afro-american al New York-ului, Eric Adams, includea un link spre un articol de pe site cu acelaşi titlu ca tweet-ul, a relevat jurnalistul David Mack, de la BuzzfeedNews.



"Angajatul respectiv a fost concediat", a afirmat "New York Post" în comunicatul său, precizând că "a retras imediat în cursul dimineţii conţinutul ignobil şi condamnabil de pe site-ul nostru web şi din conturile noastre de pe reţelele sociale".

Vezi și:

Biden admite că va „dura ceva timp” pentru ca inflația din SUA să se reducă: Vă înțeleg frustrarea! Lumea este în dezordine din cauza războiului Rusiei

Joe Biden nu a venit cu un mesaj încurajator pentru americani în ceea ce privește inflația și creșterea prețurilor care, așa cum el însuși a spus, „frustrează poporul“.

Președintele Joe Biden a declarat miercuri că va dura timp până când inflația se va reduce pentru majoritatea americanilor, deoarece sondajele arată că presiunile prețurilor continuă să fie o problemă înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 2022.

„Sunt optimist”, a spus el în timpul unui eveniment care a dezvăluit noile reguli ale Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorilor împotriva taxelor bancare. „Va dura ceva timp. Înțeleg frustrarea poporului american.”

Președintele a învinuit din nou evenimentele mondiale pentru creșterea inflației. Datele Departamentului Muncii arată că indicele prețurilor de consum, o măsură cheie a inflației, s-a situat la 8,2% în septembrie, apropiindu-se de maximul din ultimii 40 de ani.

„Unul dintre lucrurile care cred că frustrează poporul american este că ei știu că lumea este într-o dezordine. Ei știu că războiul [Rusiei] a impus o mulțime de tensiuni asupra Europei și restului lumii și Statelor Unite”, a spus Biden. „Ei vor să știe ce facem.”, a adăugat președintele SUA.

Republicanii i-au acuzat în mod repetat pe Biden și pe democrați pentru că au promovat pachete de cheltuieli de mai multe trilioane și au adoptat politici care au redus sau diminuat producția de petrol din SUA.

Între timp, președintele a subliniat proiectul de lege de 740 de miliarde de dolari susținut de democrați, numit Actul de reducere a inflației, pe care l-a semnat în timpul verii ca o modalitate de a reduce presiunile în creștere ale prețurilor. Democrații și Biden au spus că legea va ajuta la reducerea inflației, potrivit The Epoch Times.

Biden „va candida cu siguranță” pentru cel de-al doilea mandat de președinte

Cel mai bătrân președinte inaugurat vreodată, Joe Biden, va împlini 80 de ani pe 20 noiembrie.

El i-a spus lui Capehart: „Nici măcar nu pot spune vârsta pe care o voi avea. Nici măcar nu o pot scoate pe gură. Crezi că glumesc. Nu glumesc."

Speculațiile despre vârsta și ambiția lui Biden au devenit o constantă în politica americană. Unii democrați au evitat să spună că ar trebui să candideze din nou sau să se angajeze să-l susțină dacă o face. Republicanii – membri ai unui partid dominat de Donald Trump, în vârstă de 76 de ani – susțin în mod regulat că Biden este prea bătrân. Citeste mai multe AICI.

