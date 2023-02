Apel guvernamental: ”Ziua îndrăgostiților” să fie înlocuită cu ”Ziua îmbrățișării vacii”

Un apel al departamentului indian pentru bunăstarea animalelor care le cere cetățenilor să marcheze Ziua Îndrăgostiților anul acesta nu ca o sărbătoare a dragostei, ci ca ”Ziua îmbrățișării vacii” pentru a promova mai bine valorile hinduse a fost ridiculizat pe rețelele de socializare, potrivit Al Jazeera.

Într-o declarație, Consiliul pentru bunăstarea animalelor din India a declarat miercuri că ”îmbrățișarea vacilor va aduce bogăție emoțională și va crește fericirea individuală și colectivă”.

I first thought it's FAKE NEWS, had archived tweets by news channels & verified handles. Turns out it's true. Animal Welfare board of India wants (appeal) you to celebrate "Cow Hug Day" on Feb 14th Coz it brings “emotional richness” & increase “individual & collective happiness” pic.twitter.com/wPEooNaAMG

Hindușii devotați, care se închină la vaci ca fiind sfinte, spun că sărbătoarea occidentală este împotriva valorilor tradiționale indiene.

În ultimii ani, grupuri hinduse de extremă-dreapta au făcut raid în magazine în orașe, au ars cărți și cadouri și au alungat cuplurile care se țineau de mână din restaurante și parcuri, spunând că Ziua Îndrăgostiților promovează promiscuitatea.

Grupuri precum Shiv Sena și Bajrang Dal spun că astfel de acțiuni deschid calea pentru reafirmarea identității hinduse.

Tinerii indieni educați, indiferent de religia lor, petrec de obicei Ziua îndrăgostiților aglomerând parcuri și restaurante, schimbând cadouri și organizând petreceri pentru a sărbători ca orice alt festival indian, mai ales că India a început procesul de liberalizare economică la începutul anilor 1990.

Guvernul naționalist hindus, condus de prim-ministrul Narendra Modi, a promovat o agendă hindusă, căutând supremația religiei în detrimentul unei națiuni laice cunoscute pentru diversitatea sa.

Likely to be lonely on Valentine's Day? The government of India advises you to hug a cow. You can 'decolonise' in the same swift movement.



Cow Hug Day, 14th February. Unclear whether bovine consent is required but you'll find out, no doubt. pic.twitter.com/FsRjaaekpL