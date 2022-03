Antony Blinken, laude pentru Republica Moldova: O poveste puternică şi pozitivă

Secretarul de stat american Antony Blinken i-a lăudat duminică pe conducătorii Republicii Moldova pentru că au primit refugiaţi din Ucraina, relatează Agerpres, citând Reuters, care aminteşte că înaltul diplomat american se află în vizită în R.Moldova, în cadrul unui turneu mai amplu în estul Europei, după invazia rusă în Ucraina.



Blinken a declarat că admiră generozitatea şi ospitalitatea Republicii Moldova şi a apreciat că R.Moldova a oferit "o poveste puternică şi pozitivă" a unei democraţii emergente "într-un moment în care, de câţiva ani, democraţiile au înregistrat regrese, în loc să meargă înainte".



Peste 230.000 de oameni au traversat graniţa dintre Ucraina şi Republica Moldova, după declanşarea invaziei, la 24 februarie, iar 120.000 dintre ei au rămas în această ţară, a anunţat premierul moldovean Natalia Gavriliţa, la întâlnirea cu Blinken din capitala Chişinău.



"Pentru o ţară mică precum Moldova, este un număr foarte mare", iar R.Moldova va avea nevoie de asistenţă pentru a face faţă afluxului, a adăugat ea. Blinken a asigurat-o pe Graviliţa că ţara sa poate "conta pe sprijinul nostru deplin".



Blinken urma să se întâlnească şi cu preşedinta Moldovei, Maia Sandu, fost economist la Banca Mondială, ajunsă la putere în 2019 şi care a promis legături mai strânse cu Occidentul.

Chirieac, semnal de alarmă: NU pentru România mi-e TEAMĂ. Republica Moldova e la îndemâna lor!

Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unei "probleme prioritare". Este vorba despre Republica Moldova. Analistul politic subliniază că țara de peste Prut trebuie ajutată urgent de către Uniunea Europeană.

"Știți care e problema? Republica Moldova nu rezistă la 100 de mii de refugiați ucraineni, nu are resurse. Are un PIB total de 7 miliarde de euro pe an. România a avut anul trecut 248 de miliarde, deci cumva Uniunea Europeană ar trebui să ajute în mod cu totul și cu totul prioritar Republica Moldova, din toate punctele de vedere, și pentru refugiați, și ca să facă față presiunilor Moscovei, după ce Maia Sandu a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Asta este o problemă, în rest, România, Ungaria, Slovacia, Polonia se descurcă cu refugiații. Bun, dacă mă întrebați, cred că Guvernul României ar trebui să încerce să îi țină aici (pe refugiații ucraineni n.r.), să le asigure locuri de muncă, să încerce să îi integreze, fiindcă foarte mulți dintre ei sunt oameni cu specializări, cu meserii, și apropiați cultural de noi.", a declarat Bogdan Chirieac la România TV. Vezi mai mult AICI.

