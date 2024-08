Antonia, fără niciun regret, după perioada care a marcat relația ei cu Alex Valea: "Era o tensiune constantă"

"Au fost momente dificile la începutul relației noastre, când eram supuși constant bullyingului, când toată lumea simțea nevoia să aibă o părere despre viața noastră și relația noastră. Și, deși știam și simțeam cât de mult ne iubim, ne afecta și pe noi, ca oameni, și, implicit, eram mai triști, era o tensiune constantă.

Cele mai frumoase momente sunt clar legate de nașterea copiilor noștri. Nu am niciun regret, am învățat că nu ajută cu nimic să am regrete. Fiecare moment greu din viața mea m-a învățat o lecție, m-a făcut mai puternică. Cred că, dacă nu treceam prin toate situațiile și problemele, nu mai eram eu cea de azi", a spus Antonia, într-un interviu pentru viva.ro.

Iar relația lor a trecut testul timpului, ignorând gurile rele. De la an la an, se iubesc mai mult. "Suntem foarte atenți unul la celălalt, la nevoile celuilalt, ne exprimăm constant sentimentele, discutăm deschis despre orice, plecăm în vacanțe doar noi doi uneori, ne oferim atenție și timp. Cred că, pe lângă iubire, acestea sunt ingrediente esențiale pentru ca o relație să funcționeze și să rămână la fel de frumoasă, deși trec anii", a spus artista.

Antonia, victima bullying-ului și în anii de școală

În urmă cu ceva timp, Antonia a vorbit despre anii de școală și a recunoscut că s-a confruntat și ea cu bullying-ul.

"Am crescut în Utah și Las Vegas de la 6 până la 18 ani. Nu aș spune că a fost o copilărie grea, a fost o perioadă frumoasă, chiar una dintre cele mai frumoase din viața mea. M-am acomodat destul de ușor noii vieți, într-un univers nou. Știam deja limba engleză din România. M-am integrat destul de ușor acolo, mi-am făcut prieteni, începusem să fiu interesată și de muzică, să cânt. Chiar îmi amintesc cu bucurie de toată acea perioadă", povestea Antonia pentru viva.ro.

"La școală era bine, îmi plăcea, dar nu eram deloc fan matematică! (râde) Îmi plăceau mult limba engleză, literatura, orice avea legătură cu muzica. Am avut mulți prieteni, cu unii dintre ei țin legătura și acum (mai ales cu cei de la liceu). Cred că ce am preluat din societatea americană sunt relaxarea, optimismul. Mi-a displăcut mult bullying-ul (și eu m-am confruntat cu el), dar și faptul că mulți aveau arme pe care le foloseau de la vârste mici. De aceea, părinții meu erau super stricți cu programul meu, cu cât timp aveam voie în oraș, la petreceri", a mai povestit artista.

Ce este bullying-ul

Bullying-ul este un comportament agresiv și repetitiv care are scopul de a răni, intimida sau controla o altă persoană. Această acțiune poate fi fizică, verbală sau emoțională și are loc, de obicei, într-un context de dezechilibru de putere, unde agresorul are o poziție de superioritate față de victimă.

Există mai multe forme de bullying:

1. Bullying fizic: Implică agresiuni fizice directe, cum ar fi lovituri, împingeri, tras de păr sau distrugerea bunurilor personale.

2. Bullying verbal: Se referă la folosirea cuvintelor pentru a insulta, amenința, umili sau batjocori o persoană. Exemple includ poreclele jignitoare, răspândirea de zvonuri sau comentarii rasiste.

3. Bullying relațional sau social: Aceasta include comportamente care au scopul de a exclude sau izola social o persoană, cum ar fi excluderea din grupuri, răspândirea de zvonuri pentru a afecta reputația cuiva sau manipularea relațiilor de prietenie.

4. Cyberbullying: Bullying-ul care are loc în mediul online, folosind rețelele sociale, mesaje text sau alte platforme digitale pentru a hărțui, amenința sau umili o persoană.

Bullyingul poate avea consecințe grave asupra sănătății mentale și emoționale a victimei, ducând la anxietate, depresie, scăderea stimei de sine și, în cazuri extreme, chiar la suicid.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News