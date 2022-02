Angelina Jolie, în lacrimi la Capitoliu. A criticat SISTEMUL

Aceasta a susţinut, în faţa politicienilor americani, necesitatea schimbării Legii împotriva violenţei domestice.

"Stând aici, în centrul de putere al națiunii noastre, mă gândesc la toți cei care au fost făcuți să se simtă neputincioși în fața abuzatorilor lor de un sistem care nu a reușit să-i protejeze.

Cel mai mult vreau să vorbesc despre copiii care sunt îngroziți și suferă chiar în acest moment.

Și de cei mulți pentru care această lege vine prea târziu.

Despre femeile care au suferit și cărora sistemul le-a oferit prea puțin sprijin sau deloc, care încă poartă durerea și trauma abuzului, despre tinerii care au supraviețuit abuzului și au devenit mai puternici, nu datorită sistemului de protecție a copilului, ci în ciuda acestuia.

Despre femeile și copiii care au murit, care ar fi putut fi salvați", a spus Angelina Jolie, printre lacrimi.

Angelina Jolie a prezentat în faţa politicienilor americani textul unui proiect legislativ care a fost conceput pentru a oferi victimelor asistenţă medicală şi juridică şi pentru a-i ajuta pe copiii expuşi la violenţele de acest tip, scrie Digi24.

Angelina Jolie, o viaţă înscrisă pe piele. Ce semnifică tatuajele vedetei de la Hollywood

Angelina Jolie are o adevărată pasiune pentru tatuaje. Într-o vreme, vedeta ținea mereu primele pagini ale ziarelor cu câte un nou tatuaj pe care și-l făcea. Atunci când e pe platoul de filmare, tatuajele divei sunt acoperite cu machiaj. Tatuajul de pe spate scris cu litere gotice, 'Know your rights', reprezintă numele melodiei cântată de formația ei preferată. Pe omoplatul stâng, Angelina Jolie are tatuat câteva rânduri scrise în limba khmeră, limba oficială a Cambodgiei. Este o incantație Budistă Pali. Acesta seamănă cu niște urme de gheare, iar rolul său este de a-i proteja pe ea și băiatul ei, Maddox. Tatuajul se traduce așa: „Fie ca dușmanii să fugă departe de tine, Dacă dobândești bogății, fie ca ele să rămână ale tale, Frumusețea ta va fi ca a Apsarei, Oriunde vei merge, mulți vor fi cei care îți vor purta grija, te vor servi și proteja din toate direcțiile.” VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News