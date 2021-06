Angela Gheorghiu, revoltă: 31 de ani de la primul și ultimul meu spectacol din România. Mediocritate și prost gust. Mai merită să sper?

Prințul Charles, furios pe Harry. Primele schimbări pentru Coroană, pedeapsă pentru Archie: Va face tot ce-i stă în putință, le-a comunicat deja Ducilor

"Astăzi se împlinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de operă pe o scenă de operă din România: spectacol de diplomă-examen de absolvire a Universității de Muzică din București, cu La bohème, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990.

În afara câtorva concerte sau recitaluri, majoritatea cu scop caritabil, în cariera mea începută acum 31 de ani nu am fost invitată să interpretez niciun rol de operă în România, nu am fost invitată de nicio instituție de cultură sau festival să cânt în țara mea natală", a scris Angela Gheorghiu pe pagina de Facebook.

Cultura în România, un subiect prea puțin interesant

"În mod regretabil, instituțiile de cultură din România nu au știut niciodată să își susțină, să iși promoveze și să iși respecte artiștii cu adevărat valoroși, să se mândrească cu ei, așa cum văd că se întamplă peste tot în lume pentru colegii mei care sunt invitați să cânte anual în țările lor de origine (în Franța, America, Rusia, Germania, Anglia, Italia etc).

Cultura este oglinda și cartea de vizită a unei națiuni, atât în respectiva societate cât și în lume, însă cu tristețe observ că peisajul cultural și media din România este astăzi, posibil mai mult ca oricând, inundat de mult prea multă mediocritate, de prost gust și de ignoranță.

Cultura în România este un subiect prea puțin interesant și prea puțin profitabil pentru autorități sau pentru oamenii cu funcții în acest stat… cred că nu există astăzi nici măcar un singur om politic român cu adevărat pasionat sau sincer preocupat de un act cultural/artistic, indiferent de natura acestuia.

Mai merită să sper că se va schimba ceva vreodată în acest sens?", a completat ea.

Angela Gheorghiu, atac dur pentru români

În urmă cu un an, Angela Gheorghiu a răspuns unei provocări din partea Alessandrei Stoicescu, de la Antena 1. Astfel, artista transmis un mesaj dur despre România, după ce a fost întrebată cât de mult s-ar fi bătut țara noastră pe ea, pentru un concert Angela Gheorghiu, dacă nu era româncă.

"Nu cred, nu v-ați fi bătut pentru că eu am colege care sunt foarte bune și nu a venit niciuna. E din neglijență, neștiință, iar în ceea ce privește persoana mea sau românii în general au o problemă cu cei care conduc sau se ocupă de partea artistică în România. Managementul este execrabil. Nimeni nu știe de fapt ce înseamnă această industrie și nu a luat în serios aceste studii", a declarat Angela Gheorghiu pentru Antena 1.

Ce ar face dacă ar fi ministrul Culturii în România

"În fiecare țară, fiecare ministru sau fiecare partid are un fel de a fi. Au un comportament sau niște idei, au planuri. Bun, în România planurile astea eu nu le-am auzit niciodată. Bineînțeles că noi trăim acum o perioadă tulbure dar în orice nație vreodată va rezista și a rezistat doar prin cultură și educație. De cele mai multe ori, copiii nici nu știu, nu știu că exist sau că există un instrument ca al meu. Că există atâtea fenomene minunate în cultură pe care ei trebuie să le simtă din cultură. Îmi amintesc, toți colegii mei din străinătate atunci când se duc la Sala Palatului, deci toate orchestrele care vin la Sala Palatului zic Angela, ce e asta? Do something, fă ceva, te rog frumos.

Am încercat, dar oamenii din România știu doar să zâmbească frumos, să promită, dar nu au capacități de niciun fel, cred eu. Și mai cred în ceva. Cred într-un om, cel puțin în cultură. Îți trebuie cineva care să aibă pasiune și să iubească arta. O pasiune cu adevărat existentă la cineva poate să aducă, să construiască ceva. Dacă este doar așa o chestiune de partid, este fum, nimic. Poate nici să nu fie acolo, e zero", a completat artista.