Andreea Marin și fiica ei, Violeta, pentru prima dată într-un platou TV. Cătălin Măruţă: Când am văzut-o am simţit nevoia să mă îndrept!

Cătălin Măruță le-a avut ieri invitate în direct, în emisiunea lui de la PRO TV, pe Andreea Marin și pe fiica ei, Violeta Bănică. Vedeta și adolescenta în vârstă de 15 ani au fost în premieră într-un platou de televiziune. Apariţia tinerei la braţul mamei a făcut furori atât în studio dar şi în online.

Îmbrăcată într-o rochie neagră și încălțată cu pantofi cu toc, Violeta Bănică a păşit în platou alături de mama sa, îmbrăcată le fel de elegant, într-o rochie roșie. Vizibil emoționată, l-a îmbrăţişat pe Cătălin iar apoi s-a îndreptat timid către canapea.

Iată dialogul:

Cătălin Măruță: Bună, Violeta! Sărut mâna! Mă bucur să te văd! Sărut mâna, Andreea! Știi, când a intrat Violeta am simțit nevoia să mă îndrept și eu!

Andreea Marin: Are emoții, să știi!

Cătălin Măruță: Nu că are emoții, ci că stă foarte dreaptă, că e foarte înaltă și că e foarte frumoasă.

Andreea Marin: Așa, ca mămica ei!

Cătălin Măruță: Mi se pare firesc! Haideți să luam un loc aici, pe canapea. Și mulțumesc că ați venit la emisiune.

Andreea Marin: Cu mare drag și nu o să facem un obicei din asta.

Violeta Bănică a vorbit despre experiența pe care a avut-o în America, acolo unde a petrecut o săptămână intensă de învățare la Global Youth Leadership Summit din San Diego. „Am fost o experiență extraordinară. Am întâlnit elevi din toată lumea. În total am stat 10 zile, dar au fost 7 în tot acest program”, a declarat Violeta, conform protv.ro. La doar 15 ani, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr are mari planuri. Vrea să devină avocat, dar până atunci face voluntariat, iar acum are în desfășurare un proiect destinat tinerilor de pretutindeni.







