Andreea Mantea, bătută de Cristi Mitrea în timp ce era însărcinată. Confesiune cu gândul la fiul ei: "Am decis ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui"

"A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec'", a spus Andreea Mantea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", care va fi difuzată în a doua zi de Crăciun, de la ora 22:00, la Kanal D.

"Am decis ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui"

"Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el sa se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem‘.

"Dacă a hotărât să intre în viața lui, ca tată, de ce susține așa ceva acum? De ce se bate cu pumnii în piept cu mândrie că acest copil este al lui, dar totuși nu știe ce înseamnă colici, scutece, dureri de dinți, primii pași, prima julitură, cum să își lege șireturile sau cum să aline o durere…‘, a spus Andreea Mantea, potrivit Kanal D.

Întrebată de ce nu a mers la Poliție pentru a-l reclama pe Cristi Mitrea, Andreea Mantea a spus: "Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să îl înțeleg".

"Dacă am fi împreună, am fi anormali"

"Eu am ales să mă despart de tatăl copilului meu, eu am zis că nu mai vreau, că nu îmi trebuie, că nu are ce să caute, dar până la urmă tot eu am realizat că acest copil trebuie să crească cu ambii părinţi. În acest moment avem o relaţie absolut normală, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului şi am ajuns să ne înţelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie să ajungi la un numitor comun.

Peste tot vedem familii destrămate, dar care au ajuns să convieţuiască aşa. Zilele trecute mă certa cineva, ce o să îi zic eu copilului meu când o să mă întrebe de ce părinţii lui nu stau împreună. Păi, draga mea, dacă am fi împreună, am fi anormali. Încercăm să ne înţelegem aşa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi bătute cu piatra. Nu avem voie să facem avorturi pe bandă rulantă. Unde ajungem aşa? Viaţa e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?", mărturisea Andreea Mantea, în 2018, în emisiunea "Te vreau lângă mine".

