Andreea Esca, despre problemele din căsnicia cu Alexandre Eram: Nu suntem în stare

Andreea Esca a făcut dezvăluiri despre viața de familie și despre relația pe care ea și soțul ei, Alexandre Eram.

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 21 de ani și au împreună doi copii, pe Alexia și Aris și par a fi familia perfectă.

Acum, vedeta PRO TV a povestit atât despre gesturile romantice pe care soțul ei i le face după două decenii de căsnicie, dar și despre momentele mai tensionate pe care le mai au.

"A făcut o mulțime de gesturi romantice și nu cred că aș putea să spun că unul a fost mai romantic decât altul… Chiar nu-mi dau seama, n-aș putea să aleg unul. El e un om atent, ca să zic așa, la nevoile mele, și cred că, pentru mine cel puțin, cel mai romantic este faptul că mă susține tot timpul și că îmi dă câte un mesaj în care îmi spune: Ai fost foarte bine astăzi. Bravo!', după știri sau după vreun eveniment… și așa mai departe", a mărturisit Andreea Esca pentru ciao.ro.

În ceea ce privește momentele dificile, care intervin în orice cuplu, vedeta PRO TV a dat un răspuns surprinzător.

"Nu suntem nici unul, nici celălalt, ranchiunoși, nu suntem în stare să ținem supărarea, nu. Niciodată… Nici măcar de pe o zi pe alta. Nu am reușit să facem asta", a mai spus Andreea Esca.

Andreea Esca, DIETĂ. Cum a slăbit 6 kilograme în timp record: Cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine

La 48 de ani, Andreea Esca arată mai bine ca oricând, iar modul în care arată acum se datorează unei diete pe care a ținut-o în această vară și care a dat rezultate uimitoare.

Vedeta știrilor ProTV a a slăbit 6 kilograme și a dezvăluit totul despre cum a reușit să ajungă la kilogramele pe care și le dorea, la 58 mai exact.

"Da, am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult. Eu nu pot să țin a la long același regim și mă plictisesc. Și după aceea am mers la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut. Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel.

De exemplu, nu mănânci mai multe feluri de proteine la o masă. Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri", a declarat Andreea Esca pentru click.ro.

