Anda Adam, evacuată cu scandal din casă: "A refuzat mai multe luni. Proprietarul a fost înjurat și amenințat". Ce spune artista

"După injurii ca la ușa cortului, dar și încercări de a se eschiva să părăsească imobilul ocupat ilegal de luni de zile, astăzi am obținut hotărârea executorie de evacuare”, a transmis avocatul Adrian Cuculis la Antena 3.

"Discutăm de o evacuare cu cântec, pentru că au trecut aproape șase luni de când proprietarul a depus cererea de evacuare. Tot scandalul a început de la faptul că Anda Adam voia să cumpere acest imobil situat în Ilfov și nu a mai avut banii necesari sau pur și simplu nu a mai vrut să îi plătească omului diferența de bani. Pretinde că a făcut niște îmbunătățiri într-un imobil care nu îi era în proprietate. A refuzat mai multe luni să evacueze acest imobil", a explicat avocatul, scrie viva.ro.

"Proprietarul a fost înjurat și amenințat"

"Nu stătea cu chirie. Se făcuse un ante-contract de vânzare-cumpărare și promisese că în intervalul de timp octombrie-decembrie ar fi urmat să plătească suma de bani prin care să i se transfere dreptul de proprietate. Ulterior, s-a rezolutionat acest act și pur și simplu a refuzat să plece din imobil. Au existat discuții în care clientul meu, proprietarul, a fost înjurat și amenințat”, a mai precizat avocatul.

"Nu mai locuiesc acolo de mult timp"

"Am vorbit cu avocatul meu. Acest imobil nu au vrut să mi-l mai vândă, deși am dat un avans. Fără să am un act de promisiune, pentru că nu aveau cum să facă. Decedase proprietarul și trebuia să facă acte de succesiune. Este urât ce se întâmplă. Am încercat să le predau cheile si au refuzat. Iar eu nu mai locuiesc acolo de mult timp. Se vrea doar "reclamă" pe spatele numelui meu.", a spus Anda Adam pentru Click!.

Pe portalul instanțelor de judecată a apărut o informație potrivit căreia artista a fost chemată în fața judecătorilor. Motivul face referire la evacuarea solistei din imobilul în care locuia, în Bragadiru.

"Admite în parte cererea formulată de reclamantul Teodorescu Nicoleta în contradictoriu cu pârâtul Adam Anda Angelica, având ca obiect evacuare. Dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în orașul Bragadiru(…) județul Ilfov. Admite în parte capătul de cerere privind cheltuielile de judecată și obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5200 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial.

Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Executorie conform art. 1042 alin. 5 Cod procedură civilă. Cu drept de a formula calea de atac a apelului în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată azi, 17.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”, se arată pe portaljust.ro.

