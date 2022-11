Anca Serea, despre cum reușește să se descurce cu șase copii: Am momente în care îmi vine să mă plâng. Mi se pare total aiurea să zic că nu mai pot

"E normalitatea mea, e viața mea de zi cu zi. Nu am cum să zic că nu mă descurc deoarece copiii au venit din iubire. Ei sunt tot ce mi-am dorit și, chiar dacă mai am momente în care îmi vine să mă plâng, de exemplu, mă simt obosită, uneori chiar epuizată. Mi se pare total aiurea să zic că nu mai pot. Practic, ei sunt viața mea de zi cu zi. Și cu ei mă umplu de energie pozitivă", a spus Anca Serea pentru viva.ro.

"Mie nu mi se mai pare că fac nimic special. Ei fac parte din rutina mea, din obișnuința mea și îi iubesc. Și atunci când iubești ceva sau pe cineva nu ți se mai pare că faci un efort", a mai spus vedeta.

"De aici vine și faptul că avem o comunicare foarte bună"

"Ei sunt niște copii foarte buni. Chiar sunt niște copii buni și foarte liniștiți. De multe ori îmi vin în întâmpinare, mă ajută, sunt înțelegători. Spre exemplu, mă însoțesc când nu am cu cine să îi las… Noi petrecem foarte mult împreună și cred că de aici vine și faptul că avem o comunicare foarte bună, o relație foarte frumoasă.

Și da, mă întreabă multe mămici cum mă descurc. Și eu pot să le spun mămicilor care au doar un singur copil și care mă întreabă, fiindcă și eu am trecut prin această experiență. Pentru că, uneori, e mai greu doar cu un singur copil. E ca mersul pe bicicletă, scuzați-mi comparația! Cu cât mergi mai bine, cu atât înveți să mergi mai bine și mai corect. Așa cred că este și cu creșterea și educația copiilor", a spus Anca Serea.

După ce, la un moment dat, s-a scris că ar fi din nou însărcinată, Anca Serea a vorbit despre acest subiect sensibil.

"Arăt că aș fi însărcinată? Mi se pare că am postat o poză în care eram cu o rochie foarte lungă și era foarte creponată în zona abdomenului și, de atunci, s-a speculat. Întrebau oamenii pe conturile de socializare. Nu că nu mai vreau… Adi își dorește foarte mult, eu, sincer… nu că nu mai vreau… nici nu mai pot. Am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Și starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, să spun așa, cred că de la 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e suficient", a spus Anca Serea pentru ciao.ro.

"A fost foarte greu pentru mine"

Vedeta a vorbit, atunci, și despre despărțirea de fiul ei, David, care a plecat la studii în Olanda.

"Vorbim pe messenger, pe video…. A fost foarte greu pentru mine. Nu am avut neapărat sindromul cuibului gol pentru că el a fost un băiat foarte deștept și a știut să mă pregătească dinainte… El a fost genul de copil care nu ieșea din casă… nici la 16 ani, nici la 17… nu ieșea deloc… Și, înainte de BAC, s-a mutat într-un apartament pe care-l aveam noi, și am înțeles așa...

Am mers la un specialist care m-a ajutat oarecum treptat, dar e greu. Grijile, faptul că nu e acasă, faptul că nu pot să-i gătesc, nu neapărat că–mi fac probleme că până la urmă este cum o vrea Dumnezeu… Face totuși 20 de ani, nu mai e copil, e mare. Am fost la un specialist împreună cu el ca să mă învețe să nu-i mai spun “copilul meu”, să-i spun “fiul meu”, că el nu mai este copilul meu… eram speriată un pic de pericolele societății noastre, cred că orice mamă normală la cap se gândește la ce trăim în zilele noastre. Dar el este un tip extrem de inteligent și de bun", a spus Anca Serea.

