Anca Neacșu, dezvăluiri la 15 ani de la destrămarea A.S.I.A. Cum se înțeleg, de fapt, cele patru artiste

Anca Neacșu, una dintre solistele trupei A.S.I.A, a spus totul despre destrămarea formației și despre relația pe care o are cu cele trei colege ale ei.

Invitată în platoul emisiunii matinale de la Antena Stars, Anca Neacșu a dat cărțile pe față și a dezvăluit în ce relații a rămas cu fostele colege din trupa A.S.I.A, după destrămare.

A.S.I.A, destrămare neașteptată în culmea succesului

A.S.I.A. a fost o formație românească de muzică pop înființată în 8 martie 1999 și desființată în anul 2006. Numele formației constituie un acronim al prenumelor celor patru cântărețe care au alcătuit formația inițială: Anca, Sorana, Irina, Anemona.

În urmă cu mai bine de două decenii, grupul de fete s-a bucurat de un succes colosal și a scris istorie în industria muzicală din România, iar piesele lor se mai ascultă și astăzi.

În ciuda succesului imens, trupa A.S.I.A s-a destrămat în cele din urmă, fiecare dintre membre căutându-și scopul în viață.

Astfel, Anca, Sorana, Irina și Anemona s-au răspândit prin lume și și-au întemeiat propriiile familii de care se bucură din plin.

Cum se înțeleg, de fapt, artistele din A.S.I.A, după destrămarea trupei

În cadrul emisiunii "Star Matinal" de la Antena Stars, Anca Neacșu a mărturisit că în ciuda trecerii anilor, a păstrat legătura cu toate celelalte trei foste colege din trupa A.S.I.A, considerându-le și în prezent prietene foarte bune.

Potrivit ei, se pare că cele patru au făcut un grup de WhatsApp unde vorbesc constant și unde își trimit imagini din locurile pe unde se plimbă.

"Eu am fost în Turcia, Irina este în Ungaria. Avem un grup toate patru pe WhatsApp unde ne trimitem glume, bancuri, ce mai faci, nu știu ce. Am vorbit recent cu Alexandra, de după plecarea ei se face alege A.S.I.A. A zis că s-ar putea să vină în România. Mi-a scris pe Instagram și am vorbit.

Nu mai cântă acum. M-am văzut cu Irina acum un an. Eu cu fetele ne vedem din când în când. Cu Irina vorbesc des. Cu toate vorbesc des", a declarat Anca Neacșu, la Antena Stars.