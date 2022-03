Ana Maria Păcuraru, realizator și moderator Realitatea PLUS, a vorbit a interviurile DCNews și DCNews TV despre câteva dintre secretele din spatele camerelor. Tânăra jurnalistă a mărturisit, cu regret, că în ultima perioadă a fost nevoită să-şi modereze emisiunile prin Skype, din cauza contextului pandemic. Iar asta, spune ea, i-a creat un disconfort şi i-a dat sentimentul că dialogul nu este atât de personal pe cât ar putea fi. "Într-adevăr, noi am luat mai multe intervenţii prin Skype în această perioadă. De exemplu, de curând am avut o experienţă de acest gen. Nu am avut niciun invitat în platou, aşa a fost să fie. Nu mi s-a mai întâmplat acest lucru de peste doi ani. Mi s-a părut foarte ciudat. Şi foarte greu. Iniţial, mi-am zis...n-are ce să fie atât de rău pentru că, practic, nu trebuie să mă uit în ochii acelui om. Dar am realizat că-mi este foarte greu pentru că nu mă hrănesc cu emoţia invitatului. Nu mă propulsează. Şi mă simţeam, efectiv, obosită la final pentru că nu aveam acea energie. Asta au păţit şi profesorii în perioada în care au fost nevoiţi să predea online" a spus Ana Maria."

Inclusiv studiile pe care le face în prezent, un masterat, se ţin online. Ana Maria spune că şi-ar fi dorit să participe şi la cursurile de la Universitatea Bucureşti în persoană, aşa cum a putut să o facă în afara ţării. "Eu urmez şi un master în engleză la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti. Şi acum chiar mă pregătesc să-mi dau disertaţia. Partea bună este că suntem doar cinci în grupă. Într-adevăr, termin acest masterat aşa cum l-am început: online. Este mult mai greu. Mi-am dorit foarte mult cursuri faţă-n faţă, aşa cum le-am avut şi în Geneva când am făcut Diplomaţie. Acolo am învăţat lucruri care mă ajută şi acum, în emisiuni şi în viaţa de zi cu zi."

Vedeta Realitatea PLUS a mai dezvăluit că, pentru ea, ”jurnalismul este ca un drog” și că unele weekenduri o prind în redacție. Ana Maria Păcuraru este cel mai tânăr moderator de la Realitatea PLUS. Vine din zona actoriei și a activat, de asemenea, la Televiziunea Română.

Interviul complet poate fi revăzut aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News