An școlar atipic pentru elevi. Cîmpeanu: Pierderi foarte mari. Recuperare, doar parțial

Sorin Cîmpeanu s-a aflat marți seara în direct la Antena 3 unde a susținut că recuperarea pierderilor din acest an școlar se va putea face ”doar parțial”.

”Este un an cu pierderi foarte mari, este un an cu pierderi foarte neuniforme, este un an în care educaţia a pierdut în orice stat, inclusiv în statele cu sisteme de educaţie considerate avansate, către care ne uităm cu multă apreciere. Este un an în care recuperarea acestor pierderi se va putea face doar parţial, este un an în care recuperarea pierderilor este limitată, spre exemplu, pentru elevii din clasele terminale care vor susţine examenele naţionale şi care vor încheia acest ciclu de pregătire. Deci chiar dacă Ministerul Educaţiei a propus ca programul naţional de ore remediale, de ore de recuperare, să se deruleze pe întreg parcursul anului şcolar viitor, 2021-2022, aceşti elevi nu vor avea şansa să poată participa la aceste ore de recuperare. Este un an total atipic", a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Bacalaureatul va începe din 28 iunie

”Deci 1.400.000 sunt copiii din grădiniţe şi ciclul primar, 370.000 sunt cei din clasele terminale, avem aproape 500.000 de elevi de clasa a cincea, a şasea, a şaptea, a noua, a zecea, a unsprezecea care învaţă în localităţi în care rata de infectare le permite accesul la şcoală cu prezenţă fizică", a mai declarat Sorin Cîmpeanu.