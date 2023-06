În cadrul ediţiei de sâmbăta trecută a emisiunii DC Conducem, am prezentat mai multe clipuri video cu accidente sau evitări la limită. Printre acestea, s-a numărat şi o înregistrare din Galaţi, cu o ambulanţă răsturnată într-o intersecţie. Autospeciala, cu semnale luminoase şi, probabil, acustice în funcţiune, a fost izbită în lateral de un autoturism care a trecut pe culoarea verde a semaforului. Astfel, ambulanţa s-a răsturnat în faţa unui autobuz şi a altor maşini care aşteptau la semafor.

Titi Aur a observat, însă, un detaliu pe care mulţi l-ar fi trecut cu vederea.

"Vedem că şoferul autobuzului a intrat în panică, cred. După ce s-a întâmplat totul, el stând pe loc, a accelerat, a plecat. De ce s-a întâmplat, nu îmi pot da seama. A vrut să se strecoare, s-a speriat, a luat piciorul de pe frână şi a plecat maşina? Nu pot să îmi explic!", a declarat Titi Aur.

Legat de accident în sine, expertul a spus că "e ceva clasic. Şoferul de pe Salvare a considerat că dacă are semnale luminoase, probabil şi acustice, deschise, are dreptul să treacă. Şi are dreptul, într-adevăr, dar trebuia să ştie că are prioritate dar şi obligaţia să se asigure că ceilalţi s-au oprit. Faptul că a dat drumul la semnale nu înseamnă că ceilalţi se vor opri, ci că ar trebui să oprească. (...) Suntem în situaţia clasică în care o maşină care se deplasează în regim prioritar are voie legal, dar nu înseamnă că fizic se întâmplă asta".

Ulterior, Titi Aur a revenit la şoferul de autobuz, despre care a spus din nou că "fie a intrat în panică, fie pur şi simplu a ridicat piciorul de pe frână şi maşina a plecat şi a lovit salvarea. Este inexplicabil, când ţi s-a răsturnat o maşină în faţă, nu te-a atins, dar tu te duci să loveşti... Asta înseamnă că a intrat în relativă panică şoferul de autobuz, că s-a intimidat, s-a fâstâcit".

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO, de la minutul 24:54:

