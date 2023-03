Ambasadorul Poloniei în Franța: „Dacă Ucraina nu-și poate apăra independența, va trebui să intrăm în conflict”. Ambasada a transmis că declarațiile au fost interpretate greșit

„Dacă Ucraina nu-și poate apăra independența, atunci va trebui să intrăm în acest conflict, pentru că valorile noastre fundamentale vor fi amenințate”, a spus ambasadorul Poloniei în Franța. „Nu vom avea de ales”, a mai zis Jan Emerik Rosciszewski, citat de https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-polski-ambasador-wywolal-burze-padly-slowa-o-wojnie-z-rosja,nId,6664830#crp_state=1

Cuvintele diplomatului au provocat multă confuzie. Duminică, ambasada Poloniei a fost nevoită să emită o declarație specială pe această temă.

În timpul interviului pentru LCI, Rosciszewski a explicat că Polonia încearcă să stea departe de conflictul armat, dar, în același timp, face totul pentru a ajuta Ucraina să se apere de agresiunea rusă.

Rosciszewski a explicat situația geopolitică generală. Dacă Ucraina se prăbușește sub presiunea agresorului, Rusia ar putea trage în conflict statele baltice și țările din Europa Centrală. În acest moment însă, ambasadorul polonez a rostit o propoziție care a stârnit un val de comentarii: Dacă Ucraina nu își apără independența, nu vom avea de ales decât să ne alăturăm conflictului.

Duminică, Ambasada Poloniei a postat o reacție pe Twitter. În document se precizează că declarația ambasadorului este „interpretată de unele mass-media izolat de contextul în care a fost făcută”.

„Ascultarea cu atenție a întregii conversații arată clar că nu a existat nicio declarație despre participarea directă a Poloniei la conflict, ci doar un avertisment cu privire la consecințele înfrângerii Ucrainei: despre posibilitatea ca Rusia să atace sau să atragă în război următoarele țări din Europa Centrală - statele Baltice și Polonia", se mai arăta în comunicat.

